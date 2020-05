Tiếp bước Quang Hải, Văn Hậu được Fox Sports Asia tôn vinh

Trong danh sách mới được công bố của Fox Sports Asia còn có sự xuất hiện của 2 ngôi sao một thời là Sun Jihai – hậu vệ người Trung Quốc đầu tiên ghi bàn ở Premier League, trong thời gian khoác áo Man City.

Những gương mặt còn lại gồm Mehdi Mahdavikia (Iran), Maya Yoshida (Nhật Bản), Aidil Zafuan (Malaysia), Theerathon Bunmathan (Thái Lan), Hong Myung Bo (Hàn Quốc), Hansamu Yama (Indonesia), Safuwan Baharudin (Singapore).

Đoàn Văn Hậu vẫn đang thi đấu ở Hà Lan

Có nhiều ý khiến khác nhau về danh sách này. Tuy nhiên, số đông phải thừa nhận rằng, trong tương lai gần, Văn Hậu sẽ tỏa sáng hơn nữa.

Cụ thể, ông Cees Roozemond - Tổng Giám đốc CLB Heerenveen tiết lộ, đội bóng áo sọc xanh-trắng vừa phải sa thải một loạt nhân viên do không thể trả lương cho họ. Ngoài ra, ông Roozemond cũng kêu gọi người hâm mộ ủng hộ đội bóng bằng cách mua vé mùa.

Thông tin này cho thấy, tình hình tài chính của Heerenveen đang thực sự khó khăn. Càng có cơ sở tin, như vậy khi đội chủ sân Abe Lenstra đang tính bán cả chân sút số 1 Ejuke để lấy kinh phí trang trải hoạt động.

Trong bối cảnh như vậy, Heerenveen vẫn muốn giữ Văn Hậu thêm 1 năm nữa. Văn Hậu không phải nhân tố trong đội hình 1 nhưng hưởng mức lương rất cao, 450 euro/năm. Đây rõ ràng là một thương vụ khó hiểu.

Nhưng người hâm mộ không thể quên được việc, cách đây ít lâu, cựu trung vệ CLB Thanh Hóa van Bakel, người kết nối đưa Văn Hậu sang Hà Lan từng tiết lộ “Heerenveen không mất gì trong thương vụ này”. Chia sẻ trên làm dấy lên nghi vấn có một đơn vị thứ ba đứng ra trả lương cho Văn Hậu tại xứ hoa tulip.

Đến nay, nghi vấn này càng rõ ràng hơn khi Heerenveen chấp nhận bỏ ra số tiền lớn để giữ Văn Hậu, dù nhiều khả năng vẫn chỉ sử dụng anh ở các giải trẻ.

Được biết, tiền lương của Văn Hậu gần bằng 1/8 doanh thu của đội chủ sân Abe Lenstra trong 1 năm. Nếu không có sự đảm bảo hoặc hỗ trợ từ một đơn vị trung gian thì liệu Heereveen có dám mạo hiểm như vậy không?

Màn thể hiện tài năng của Văn Hậu trong trận đấu với U22 Indonesia