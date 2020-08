Sinh viên tình nguyện: Tiếp sức mùa thi thời COVID-19 là một trải nghiệm đặc biệt không bao giờ quên

Chiều qua 8/8 gần 900.000 sĩ tử trên cả nước đã tập trung tại các điểm thi tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi, chuẩn bị cho kỳ thi THPT diễn ra với môn thi đầu tiên là Ngữ Văn.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thế nhưng nhờ sợ nỗ lực của toàn ngành giáo dục, kỳ thi vẫn được diễn ra sau 2 tháng trì hoãn.

Các thí sinh đến dự thi đều được đo thân nhiệt

Thi tốt nghiệp vào tháng 8 được xem là một kỳ thi chưa từng có trong tiền lệ của ngành giáo dục, khi mà với ngày này nhiều năm trước các sĩ tử đã có thể biết được kết quả thi của mình và chọn được trường ưng ý rồi. Vậy mà năm nay giữa những ngày đầu thu, kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh mới chính thức bắt đầu.

Sáng nay các thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngữ Văn

Thống kê trước đó, phần đông thí sinh đến đăng lý thi tổ hợp Khoa học xã hội. Số thí sinh đăng ký tổ hợp Khoa học tự nhiên chỉ chiếm khoảng 32,9%. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, thí sinh phải thi 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài tự chọn là Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội

Theo quy chế thi, thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian, chấp hành hiệu lệnh và hướng dẫn của cán bộ coi thi. Thí sinh đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được phép thi môn thi đó.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID- 19, thay vì tổ chức một đợt thì kỳ thi năm nay sẽ chia thành 2 đợt. Đợt 1 diễn ra theo đúng kế hoạch từ ngày 8 – 10/8 dành cho các địa phương đang an toàn, không thuộc diện cách ly xã hội vì dịch COVID-19, đợt 2 dành cho thí sinh thuộc TP. Đà Nẵng và 6 thành phố, huyện, thị xã thuộc tỉnh Quảng Nam cùng các thí sinh thuộc diện F1, F2.

Các tình nguyện viên và nhân viên y tế có mặt tại các điểm thi

Có mặt tại điểm thi trường Chuyên Hà Nội - Amsterdam chiều hôm qua, nhiều thí sinh được nhân viên y tế tiến hành đo thân nhiệt, sử dụng nước rửa tay sát khuẩn và phải đeo khẩu trang vào phòng thi. Bên ngoài cổng trường có sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi bằng cách hỗ trợ nước uống, bút, bút chì, thước kẻ, tẩy, quạt, sữa,...

Bạn Nguyễn Hồng Minh (sinh viên năm 4, Trường đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương) đã tham gia tiếp sức mùa thi nhiều năm. Thế nhưng với Hồng Minh có lẽ đây là kỳ thi tốt nghiệp đặc biệt nhất, mang đến cho bạn nhiều trải nghiệp khó quên.

Tiếp sức mùa thi thời COVID-19 là một trải nghiệp khó quên đối với Hồng Minh

Theo Hồng Minh, tại các điểm thi đều có khoảng trên 10 sinh viên hỗ trợ, sẵn sàng hỗ trợ cho các sĩ tử và phụ huynh. “Với chúng em khó khăn khi tiếp sức mùa thi đó là chỉ hơi nóng vì ở ngoài trời. Thế nhưng em rất vui vì tiếp sức cho các thí sinh và phụ huynh trong đợt thi lần này. Đây là bước ngoặt của các thí sinh. Em muốn gửi lời chúc sĩ tử bình tĩnh tự tin hoàn thành tốt kỳ thi của mình”, Hồng Minh chia sẻ.

Phạm Đức Việt, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội cũng đã tham gia vào chiến dịch tiếp sức mùa thi đã 5 năm nay, Việt cho biết, cũng như nhiều tình nguyện viên khác cậu phải đến từ rất sớm và kết thúc công việc của mình khi toàn bộ thí sinh đã hoàn thành bài thi, ra về hết.

Các tình nguyện viên hỗ trợ nước uống và nhiều vật dụng khác cho các sĩ tử

“Công tác chuẩn bị như mọi năm đó là đến khá sớm, chuẩn bị bàn ghế đồ uống cho các bạn. Khi các bạn vào phòng sẽ có lời chúc nho nhỏ tới các bạn để các bạn bình tĩnh, tự tin hơn. Em tham gia tiếp sức mùa thi gia đình hoàn toàn ủng hộ vì đây là hoạt động ý nghĩa. Các sinh viên tình nguyện cũng được trang bị đầy đủ bảo hộ để đảm bảo an toàn trong mùa thi”, Việt nói.

Với Việt công việc tiếp sức mùa thi sẽ gặp chút khó khăn nho nhỏ vì ngoài trời như có nắng có mưa khiến ai cũng thấm mệt. Tuy nhiên Việt cùng nhiều tình nguyện viên vẫn luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất các công việc.

“Là người từng thi em chúc các thí sinh năm nay bình tĩnh, tâm lý tốt nhất để hoàn thành bài thi”, Việt gửi gắm đến các bạn sĩ tử.

Trực tiếp đến các điểm thi động viên sinh viên tình nguyện, ông Trần Quang Hưng, Phó bí thư thành đoàn Hà Nội cho biết, năm nay kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Các phần quà hỗ trợ thí sinh của thành đoàn Hà Nội

“Chủ trương của thành phố cũng như thành đoàn chia kỳ thi tốt nghiệp THPT thành hai đợt: Những ai trường hợp F1, F2 thì sẽ tổ chức thi đợt hai còn lại vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch.

Đoàn thanh niên tham gia, trợ giúp, tư vấn tâm lý đến những vấn đề chuyên môn như hoạt động hỗ trợ tại cổng trường cho thí sinh và phụ huynh làm sao thí sinh thi tốt, an toàn. Sinh viên sẽ hướng dẫn sĩ tử đứng khoảng cách, đeo khẩu trang sao đảm bảo an toàn tốt nhất”, ông Hưng chia sẻ.

Theo ông Hưng, năm nay tình hình dịch bệnh phức tạp nên thành đoàn Hà Nội tổ chức hỗ trợ nhiều hình thức khác nhau kể cả online lẫn offline.

Ông Hưng cũng cho biết: “Hôm trước chúng tôi có tổ chức buổi livestream hết sức ý nghĩa có cả thầy cô giỏi chuyên môn, có thầy cô về tâm lý làm sao hỗ trợ các bạn tốt nhất. Thành đoàn triển khai các đội hình với hàng nghìn sinh viên tình nguyện hỗ trợ hết mình. Tôi gửi lời chúc tới các bạn thí sinh làm sao kêt quả tốt nhất, hãy tự tin, hãy giữ cho mình an toàn trong kỳ thi năm nay”.

Các thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT với môn Ngữ Văn

Theo Phương Hoa/SKCĐ