Tiếp tục có động đất xảy ra tại Sơn La

Theo thông tin của Viện Vật lý địa cầu, động đất trên địa bàn huyện Mộc Châu, Sơn La xảy ra vào lúc 22h31 phút 13 giây (GMT), ngày 31/7/2020, tức 5 giờ 31 phút 13 giây, ngày 01/8/2020 (giờ địa phương).

Tọa độ động đất 20.916 N-104.719E. Độ sâu khoảng khoảng 8.1 km. Độ lớn: M=3.6. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Vị trí động đất ngày 1/8 vẫn diễn ra tại Sơn La.

Trước đó, trong ngày hôm qua, Viện Vật lý địa cầu cũng ghi nhận một trận động đất nhỏ ở huyện Mộc Châu (Sơn La) vào lúc 8 giờ 7 phút 5 giây (GMT) ngày 31/7/2020, tức 15 giờ 7 phút 5 giây ngày 31/7/2020 (giờ địa phương).

Toạ độ trận động đất 20.938N - 104.699E. Độ sâu: khoảng 15.3 km. Độ lớn: M= 3.2. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Như vậy, từ sau trận động đất lớn 5.3 độ richter ngày 27/7, trên địa bàn huyện Mộc Châu liên tục xuất hiện các dư chấn.

Trong trận động đất xảy ra ngày 27/7, tuy không có thiệt hại về người nhưng rất nhiều ngôi nhà đã rơi vào tình trạng nứt, sụt, gây thiệt hại về tài sản. Ngay cả trung tâm thủ đô Hà Nội cũng cảm nhận được dư chấn của trận động đất diễn ra ở Sơn La này 27/7.

Những thiệt hại về tài sản trong trận động đất ngày 27/7 tại Sơn La.

Thông tin trên Dân Việt, TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, sau trận động đất đó, Viện Vật lý địa cầu tiếp tục quan trắc thì phát hiện có 16 trận dư chấn của trận động đất này có độ lớn từ 2.5-4 và khoảng 10-15 dư chấn nhỏ hơn, có độ lớn dưới 2.5.

Hiện chưa có thiệt hại về người hay tài sản được ghi nhận trong trận động đất vào sáng 1/8 này.

