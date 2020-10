Công cuộc tìm kiếm 12 người mất tích ở xã Trà Leng còn nhiều khó khăn do mưa lớn, sạt lở

Liên quan đến công cuộc tìm kiếm những người mất tích còn lại trong vụ sạt lở đất tại xã Trà Leng (huyện miền núi Nam Trà My, Quảng Nam ), rạng sáng 31/10, phóng viên báo Tuổi Trẻ cho biết, trên đoạn đường dài hơn 50km từ Bắc Trà My đến đường vào xã Trà Leng liên tục có mưa lớn.

Ảnh: PLO

Được biết, con đường 40B rất dễ bị ách tắc do hậu quả từ những vụ sạt lở trước, nhiều cây to bật gốc. Theo PLO, tại hiện trường có hai tảng đá lớn lăn từ đỉnh núi xuống sát đường kèm theo nhiều đá nhỏ và đất.

Để đảm bảo an toàn, ngoài việc phong tỏa con đường thì lực lượng chức năng còn cử người canh gác, không cho người qua lại khu vực này.

Ảnh: Tuổi trẻ





Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, từ 7h sáng 31/10 đến rạng sáng 1/11, xác xuất mưa tại huyện Nam Trà My là 100% với lượng mưa phổ biến là từ 10-20mm.





Trao đổi với Báo Tuổi Trẻ , ông Hồ Quang Bửu - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, công cuộc tìm kiếm sẽ phải tạm dừng nếu mưa lớn liên tục, thời tiết diễn biến xấu. Phương án tìm kiếm mới nhất chính là mang thuyền máy lên hiện trường, một đội tìm kiếm ven sông và ven thủy điện sông Tranh.

Ảnh: Tuổi trẻ





Như đã đưa tin, vào ngày 28/10 vừa qua, một quả đồi bất ngờ sạt lở gây ra tiếng nổ lớn khiến toàn bộ ngôi làng tại thôn 1, xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) bị vùi lấp. Được biết, nơi đây có 11 hộ dân sinh sống. Khi vụ việc xảy ra chỉ có 4 người may mắn chạy thoát còn lại 45 người dân bị mất tích.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, đến nay trong vụ sạt lở ở Trà Leng vẫn còn 12 nạn nhân mất tích. Bên cạnh đó, huyện Nam Trà My đang đối mặt nguy cơ sạt lở tiếp do mưa lớn kéo dài, gây nguy hiểm cho người dân và khó khăn cho công tác tìm kiếm.



Your browser does not support HTML5 video.



Theo TN/SKCĐ