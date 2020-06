Tiết lộ bất ngờ vụ người đàn ông bị cảnh sát ghì chết ở Mỹ: Floyd và Chauvin có mâu thuẫn từ trước

Đài CBS đưa thông tin, ông David Pinney – đồng nghiệp cũ của công dân da màu George Floyd và cựu cảnh sát Derek Chauvin cho biết: Hai người này từng là bảo vệ trong một hộp đêm ở thành phố Minneapolis thuộc bang Minnesota, Mỹ

Cũng theo ông David Pinney, Floyd và Chauvin biết khá rõ về nhau. Giữa họ từng có nhiều lần xảy ra xung đột. Thậm chí có lần còn xung đột đến múc húc cả đầu vào nhau.

ông David Pinney cho rằng Chauvin là một người cực kỳ hung hăng

Nói về tính cách của cựu cảnh sát Chauvin, ông David Pinney nhận định: “Chauvim là người cục kỳ hung hăng khi làm việc trong hộp đêm. Đối với khách quen của quán thì đó là một vấn đề”.

Ngoài ông David Pinney thì cô Maya Santamaria (chủ hộp đêm nơi hai người này làm việc) cho biết, trong 17 năm qua, lúc không làm nhiệm vụ ở đồn cảnh sát, Chauvin tới hộp đêm làm nhân viên an ninh và được hộp đêm trả tiền cho làm việc này.

Cũng theo Maya Santamaria, dường như Chauvin có vấn đề đối với người da màu. Bởi ông ta luôn cảm thấy bản thân bị sợ hãi và bị dọa từ phía những người da màu.

Ngoài ra, CBS đưa tin rằng, gia đình Floyd tin rằng sự việc ngày 25/5 xuất phát từ những mâu thuẫn cá nhân trước đó của Chauvin và nạn nhân. Phía luật sư của gia đình cũng đã yêu cầu nâng mức cáo buộc giết người của Chauvin lên cấp độ 1.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, Hội đồng thành phố Minneapolis (bang Minnesota - Mỹ) quyết định giải thể cả sở cảnh sát địa phương sau cái chết của công dân người da màu.

Chauvin ghì cổ Floyd hôm 25/5

Theo CNN, 9 trong tổng số 13 thành viên Hội đồng thành phố Minneapolis đã cam kết sẽ bắt đầu quá trình giải thể sở cảnh sát địa phương. Việc này nhằm trấn an dư luận, trong bối cảnh làn sóng biểu tình đòi công bằng sắc tộc rộng khắp toàn bộ sau khi Floed bị ghì cổ đến chết vào hôm 25/5.

Cái chết của Floyd đã tạo ra một làn sóng biểu tình dữ dội tại nước Mỹ. Hôm 29/5, cựu tổng thống Mỹ Mỹ Barack Obama đã chia sẻ "nỗi thống khổ" của hàng triệu người Mỹ về sự cố. Ông cho rằng, nạn phân biệt chủng tộc không thể trở thành "điều bình thường" ở Mỹ.

Cùng ngày, tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump cũng bày tỏ trên kênh NBC rằng, ông đã trò chuyện và chia buồn với gia đình nạn nhân . Ông Trump cũng lệnh cho Bộ Tư pháp Mỹ xúc tiến việc điều tra cái chết của công dân da màu này, đồng thời cam kết mọi việc sẽ được xử lý một cách công bằng nhất.

4 cảnh sát bị sa thải sau cái chết của 1 người da màu

