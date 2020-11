Tiết lộ nguyên nhân vụ chồng dùng dao đoạt mạng vợ rồi tự tử bằng thuốc diệt cỏ ở Mê Linh, Hà Nội

Theo thông tin ban đầu cho biết, vào ngày 27/11, người dân tại xóm 7, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh cho biết, trong lúc họ đi ngang qua ngôi nhà của hai vợ chồng ông Trần Văn Tròn (SN 1960) và bà Vương Thị Hồng (SN 1966) thì phát hiện có điều gì đó rất lạ nên đã đến gõ cửa.

Chồng giết vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử nghi do mâu thuẫn gia đình (ảnh minh họa)

Khi vào bên trong, người dân mới bàng hoàng phát hiện thi thể của hai vợ chồng ông Tròn đang nằm bất động trên nền nhà. Ngay sau đó họ đã báo tin cho lực lượng chức năng địa phương.

Nhận được tin báo, công an đã nhanh chóng coa mặt tại để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng để điều tra vụ việc.

Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện trên thi thể bà Hồng có 2 vết đâm do vật nhọn gây ra, còn ông Tròn thì có biểu hiện của việc bị trúng độc do uống thuốc diệt cỏ. Lúc này lực lượng chức năng đã đưa ông Tròn đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng đang tích cực điều tra vụ án (ảnh minh họa)

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an bước đầu nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên có thể là do mâu thuẫn gia đình khiến người chồng dùng dao đoạt mạng vợ rồi uống thuốc diệt cỏ để tự tử

Chiều ngày 28/11, ông Lê Xuân Thành, Chủ tịch UBND xã Tráng Việt, huyện Mê Linh cho biết, ông Tròn đang được cấp cứu ở Bệnh viện Bạch Mai , hiện tại ông đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang hôn mê chưa tỉnh.

Ông Thành cho biết thêm, vào thời điểm trước khi ông Tròn rơi vào tình trạng hôn mê, ông đã kịp thời thú nhận hành vi sát hại vợ mình khiến bà Hồng tử vong.

Ông Tròn trước đây đã từng có một đời vợ và 4 người con riêng, bà Hồng trước khi lấy ông Tròn cũng đã có một đời chồng với 7 người con riêng. Hai ông bà mới chỉ kết hôn với nhau được mấy năm và đều chỉ làm nông nghiệp tại địa phương.

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc.

Theo Thiên Bình/SKCĐ