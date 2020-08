Tiết lộ giá khởi điểm của những chiếc iPhone 12: Không bán kèm linh kiện nhưng vẫn có giá khá chát

iPhone 12 có độ phân giải 12MP nhưng kích thước cảm biến được tăng lên

Theo tờ Tipster Komiya, hiện Apple vẫn sẽ tiếp tục sử dụng camera với độ phân giải 12PM cho những chiếc iPhone 12 của mình. Thế nhưng, camera này lại được tăng kích thước cảm biến. Mặc dù Apple vẫn chưa lựa chọn được nhà sản xuất nào cho những cảm biến này nhưng quan trọng nhất vẫn là kích thước to hơn sẽ phép cảm biến tiếp nhận nhiều ánh sáng hơn, giúp hình ảnh trông sắc nét và chân thật hơn rất nhiều.

Apple vẫn sẽ tiếp tục sử dụng camera với độ phân giải 12PM cho iPhone 12

Cảm biến có kích thước lớn sẽ cực kỳ hữu ích khi bạn chụp ảnh hoặc quay phim trong điều kiện thiếu sáng. Hiện vẫn chưa rõ Apple sẽ tăng kích thước của cảm biến chính hay của tất cả những cảm biến khác.

Kích thước cảm biến sẽ mang đến rất nhiều những tính năng cao cấp cho camera. Theo 1 thông tin mới rò rỉ cho thấy, iPhone 12 sẽ có tùy chọn quay video slow-motion 4K 240fps, bên cạnh đó hỗ trợ nhiều chế độ như: ‘Enhanced Night Mode', ‘Enhanced Noise Reduction', ‘Bit Depth Video'.

Ram tối đa 6GB

Theo TrendForce đưa tin, iPhone 12 sẽ được trang bị tấm nền màn hình OLED. Trong đó iPhone iPhone 12 có kích thước 5,4 inch, iPhone 12 Max và iPhone 12 Pro sở hữu màn hình 6,1 inch, còn màn hình của iPhone 12 Pro Max là 6,7 inch.





iPhone 12 sẽ được trang bị tấm nền màn hình OLED

Phần cứng iPhone 12 sẽ được tích hợp vi xử lý Apple A14 sản xuất trên tiến trình 5nm. iPhone 12 và iPhone 12 Max có cả 4G và 5G còn iPhone 12 Pro cùng iPhone 12 Pro Max không có bản 4G.

Về khả năng lưu trữ, iPhone 12 và 12 Max có RAM 4 GB cùng tùy chọn bộ nhớ trong 64, 128 hoặc 256 GB. Dung lượng RAM của iPhone 12 Pro và 12 Pro Max là 6 GB. Bộ nhớ trong của iPhone 12 Pro là 128, 256 hoặc 512 GB, còn iPhone 12 Pro Max cũng có 3 phiên bản 64, 256 hoặc 512 GB. Dung lượng pin của 4 mẫu smartphone này chưa được hé lộ.

iPhone 12 sẽ không có phụ kiện đi kèm những vẫn được dự đoán là có giá cao

Thông tin iPhone 12 sẽ không có phụ kiện đi kèm đã được xuất hiện trong nhiều tháng qua. Tháng 5/2020, ông Ming-Chi Kuo đã dự đoán rằng, iPhone 12 sẽ không tặng kèm tai nghe và sạc. Thậm chí ngay cả Công ty nghiên cứu thị trường Đài Loan TrendForce cũng đã đưa ra thông tin cho biết Apple sẽ bán các sản phẩm iPhone 12 mới mà không kèm theo những phụ kiện trên. Động thái này của Apple được cho là nhằm cắt giảm chi phí sản xuất và ổn định giá bán của sản phẩm mới.

iPhone 12 sẽ có khả năng không bán kèm tai nghe và củ sạc

Mặc dù vậy do iPhone 12 có kết nối nối mạng 5G nên chi phí linh kiện sẽ đắt hơn. Điều đó cũng đồng nghĩa iPhone 12 vẫn sẽ đắt hơn iPhone 11 dù bị cắt giảm những phụ kiện quan trọng.

Cụ thể giá khởi điểm cho iPhone 12 sẽ được tính như sau:

iPhone 12 (5,4 inch) có thể từ 699 USD đến 749 USD (16,1-17,3 triệu đồng)

iPhone 12 Max (6,1 inch) sẽ có giá khởi điểm từ 799 USD đến 849 USD (18,5-19,6 triệu đồng).



iPhone 12 Pro (6.1 inch) sẽ có giá từ 1.049 USD tới 1.099 USD (24,3-25,4 triệu đồng).

iPhone 12 Pro Max (6.7 inch), bản cao cấp nhất sẽ từ 1.149 USD đến 1.199 USD (26,6-27,7 triệu đồng).

Theo Phương Hoa/SKCĐ