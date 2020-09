Tiết lộ về nạn nhân vụ đánh ghen ở Ba Vì: Là mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ, chưa từng có điều tiếng

Theo vị lãnh đạo nhà trường, nạn nhân vụ việc là chị B.T.H.Đ sinh năm 1985, đảm nhận công tác hậu cần tại nhà trường được 10 năm chứ không chịu trách nhiệm giảng dạy.

Nạn nhân vụ việc là cô gái mặc váy đen



Cũng theo lãnh đạo nhà trường, chị Đ., hiện đã ly thân chồng hơn một năm nay, đang nuôi 2 con nhỏ và ở nhà tập thể của đơn vị. Hàng xóm, đồng nghiệp đều nhận xét người phụ nữ hiền lành, chưa từng có điều tiếng.



Trưa cùng ngày, nguồn tin của Thanh niên cho hay, một lãnh đạo xã Cẩm Lĩnh (H.Ba Vì, Hà Nội) cho biết, Công an xã này đã triệu tập ít nhất 3 người phụ nữ liên quan đến vụ đánh ghen. Theo thông tin ban đầu, những người tham gia hành hung chị Đ. đều là nữ giới và ở Sơn Tây đến.



Lực lượng công an cũng đã làm việc với nạn nhân và được biết người này chỉ bị trầy xước nhẹ, không có thương tích nặng. Đến 16h cùng ngày, chị Đ. vẫn đang tiếp tục làm việc với cơ quan công an.



Được biết, một ngày sau khi xảy ra sự việc, quán cà phê Bến Thủy đã tạm đóng cửa để phục vụ cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, đêm 16/9, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tượng đánh ghen kinh hoàng xảy ra tại quán cà phê Bến Thủy, xã Cẩm Lĩnh huyện Ba Vì, Hà Nội thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Your browser does not support HTML5 video.

Clip vợ dẫn "hội chị em" đi đánh ghen