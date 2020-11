Tiết lộ thú vị về váy cưới của Viên Minh: Hàng độc quyền, nhìn đơn giản nhưng mất 5 tháng hoàn thiện

Hôm qua (16/11), đám cưới Công Phượng - Viên Minh được tổ chức ở TP.HCM đã khép lại mỹ mãn. Đám cưới của cặp đôi được đánh giá là không quá phô trương, mọi thông tin và hình ảnh về hôn lễ đều được bảo mật ở mức độ cao nhất.



Giống như tính cách của cặp đôi, trang phục đám cưới của chú rể và cô dâu đều rất đơn giản và nhã nhặn. Trong khi Công Phượng diện vest đen bảnh bao thì váy cưới của Viên Minh cũng được thiết kế hết sức tối giản, không bồng xòe diêm dúa, cũng không đính kết cầu kỳ. Điểm nhấn nhá duy nhất của chiếc váy nằm ở phần vai lệch và các nếp được xếp tinh tế.



Ngoài ra, váy cưới đuôi cá của bà xã Công Phượng cũng không quá ôm sát, lại ngắn vừa đủ nên rất dễ di chuyển. Tuy nhiên, khi được tiết lộ về chiếc váy cưới này, nhiều người không khỏi bất ngờ.

Được biết, chiếc váy cưới mà Viên Minh lựa chọn cho ngày trọng đại đến từ thương hiệu váy cưới nổi tiếng H.C. Cụ thể, ngay sau lễ đính hôn ngày 3/6, chiếc váy cưới này đã được đặt hàng. Tưởng đơn giản là thế nhưng tính ra, các nhà thiết kế đã phải mất đến 5 tháng để hoàn thiện váy cưới cho bà xã Công Phượng.

Bên cạnh chiếc váy cưới Viên Minh mặc trong lễ cưới đầu tiên được tổ chức ở TP.HCM vào tối hôm qua, vẫn còn 2 chiếc váy nữa sẽ được cô nàng trưng diện trong 2 tiệc cưới ở Phú Quốc (ngày 18/11) và Nghệ An (3/12).

Tất cả những chiếc váy này đều là hàng thiết kế độc quyền cho Viên Minh của thương hiệu H.C. Tuy nhiên, nhà hàng từ chối tiết lộ về giá trị cụ thể của từng chiếc váy vì đã cam kết giữ bí mật với khách hàng.





Sáng 17/11, Công Phượng và bà xã đã bay vào Phú Quốc để chuẩn bị cho bữa tiệc ấm cúng cùng đồng đội, bạn bè thân thiết vào ngày mai (18/11). Được biết, tiệc cưới ở Phú Quốc của cặp đôi thậm chí còn được bảo mật cao hơn ở TP.HCM.

Hiện tại, mọi người đang ngóng chờ trang phục mà cô dâu chú rể sẽ diện trong đám cưới ngày mai.



Video lễ ăn hỏi của Công Phượng-Viên Minh.

Theo TN/SKCĐ