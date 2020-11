Vụ đánh ghen dã man ở Huế: Tiết lộ sốc về hoàn cảnh của `tiểu tam`

Liên quan đến vụ đánh ghen kinh hoàng tại Huế lan truyền trên mạng hôm 18/11,

báo Đất Việt dẫn thông tin từ đại diện Hội LHPN TX. Hương Trà cho biết: "Hiện vụ việc đã bị công an thị xã Hương Trà khởi tố và dựng lại hiện trường. Người phụ nữ bị đánh hiện Sức Khỏe đã ổn định và đã đi uống cafe được".



Được biết nạn nhân của vụ đánh ghen kinh hoàng được ghi lại trong clip là một người phụ nữ có con năm nay 7 tuổi. Theo nhiều người nhận định cô gái này cũng là người đong đưa nhiều người trong nhóm.

Nạn nhân đã có con 7 tuổi



Đại diện Hội LHPN TX. Hương Trà thông tin thêm, nạn nhân chơi cùng với nhóm người phụ nữ đánh ghen. Cả nhóm đều là những người ăn chơi và không phải lao động. Tuy nhiên chị N. lại đong đưa chồng của họ và khiến nhóm này bức xúc.



Đỉnh điểm hôm xảy ra sự việc, người phụ nữ và người đàn ông có vợ mới sinh được 4 tháng bất ngờ tách riêng ra bờ kè ở xã Hải Dương. Khi cả nhóm phát hiện sự việc đã gọi nhau lột đồ, đánh cô này dã man.

Nhóm đối tượng đánh ghen bị khởi tố



Như đã đưa tin trước đó, chiều tối 16/11, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip dài gần 3 phút ghi lại cảnh đánh ghen kinh hoàng ở bờ kè ven biển xã Hải Dương (TX. Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế). Nạn nhân là một cô gái trẻ đang ngồi chơi cùng người đàn ông thì bị nhóm 5 người (4 phụ nữ và một người đàn ông) tiến đến lột đồ, đánh đập kinh hoàng rồi quay clip tung lên mạng xã hội

Đến chiều 20/11, cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố 4 bị can gồm: Nguyễn Thị Thùy Trâm (28 tuổi, trú tại Bùi Thị Xuân, TP.Huế), Nguyễn Thị Bé (37 tuổi), Đặng Thị Thùy Trang (41 tuổi) và Lê Công (29 tuổi, cùng trú tại xã Hải Dương TX.Hương Thủy) cùng về tội Làm nhục người khác.



Theo Hà Ly/SKCĐ