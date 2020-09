Tiêu chí tìm bạn ở ghép khó hơn cả tuyển người yêu của nam sinh Y Dược khiến CĐM phì cười

Mùa tựu trường đến cũng là lúc các sinh viên 'rục rịch' trở lại trường học, sinh viên học xa nhà lại đến mùa tìm nhà trọ, tìm bạn ở ghép. Đây cũng là nơi xuất phát của 1001 câu chuyện dở khóc dở cười mà chắc chắn, sau này, khi tốt nghiệp sẽ trở thành những kỉ niệm hay ho mà các sinh viên nhớ về.

Ngoài việc ở ký túc xá, nhiều sinh viên lựa chọn thuê phòng trọ bên ngoài với nhiều ưu điểm như giờ giấc sinh hoạt thoải mái, phòng rộng rãi, số người ở chung ít. Tuy nhiên, đi kèm với cả loạt ưu điểm trên, chi phí thue trọ chưa bao giờ là 'dễ thở' với các sinh viên. Vì vậy, 'cái khó ló cái khôn', các sinh viên thường tìm thêm một người bạn 'ở ghép' để cùng san sẻ nỗi lo mang tên 'tiền nhà'.

Nói là vậy, nhưng tìm được một người 'roommate' tâm đầu ý hợp chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là với các cô cậu sinh viên còn đang chập chững bước chân vào cánh cổng đại học cao vời vợi. Do đó, rất nhiều tiêu chí được các sinh viên đưa ra để tìm được người bạn trọ ưng ý. Một tân sinh viên chuẩn bị nhập học tại Đại học Y Dược TP. HCM mới đây đã đăng tải một tin tìm bạn khiến cư dân mạng không khỏi 'than trời' vì tiêu chí cậu bạn này đưa ra còn khó hơn cả tuyển con dâu nhà tài phiệt!

Những tiêu chí cậu bạn hài hước này đưa ra bao gồm yêu cầu đủ từ ngoại hình, gia cảnh, học thức, kỹ năng mềm như dễ nhìn, biết biết tiếng Anh nhưng IELTS phải trên 7.0, nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ, thành thạo Tiếng Trung, chạy xe tốt, chăm học và bonus thêm quả phải từng đạt giải nhất hoặc giải nhì, và các môn cấp tỉnh/thành trở lên.

Không chỉ vậy, tân sinh viên còn vui tính đến yêu cầu người ở ghép phải có hiểu biết lịch sử, nghiêm túc trong giao thông, giàu nhưng không xài đồ hiệu. Chẳng những thế cậu bạn đưa ra những yêu cầu như tuyển người yêu cho chính mình như: biết thương yêu, che chở, đáng tin cậy, là bờ vai rộng, một good boy và chưa có mảnh tình nào vắt vai.

Ngoài ra, muốn 'apply' ở ghép, các ứng viên còn phải có loạt tài lẻ từ đàn ca sáo nhị đến nhảy nhót, siêu trí nhớ, decor phòng, biết rap,… và thầu luôn những công việc nhà. Ngoài ra còn rất rất rất nhiều những đề nghị khác của cậu bạn mà kể mãi cũng không hết.

Tìm một người bạn ở ghép vốn chưa từng dễ dàng (Ảnh minh họa)

Và tất nhiên bên dưới bài đăng cộng đồng mạng đã bình luận rất rôm rả và tích cực góp vui vào những dòng trạng thái này:

Bạn D.M.T bình luận : “Mình nghĩ ‘Người máy’ sẽ rất phù hợp với yêu cầu của bạn! Bạn muốn như thế nào thì chỉ cần lập trình là được!”

Bạn N.PT thì hài hước: “Bạn buồn quá nên viết confession trên mây cho mấy mọi người vô comment giải trí à!”

Bạn H.T.Đ thì chia sẻ: “Bạn nên lên sao Hoả để kiếm mặt hàng này nha, chứ ở trái đất không tìm thấy đâu bạn ơi!”

Rõ ràng bạn cùng phòng thực sự rất quan trọng với sinh viên, thế nên thiết nghĩ khi tìm người ở ghép thì nên hạ bớt những tiêu chí khắt khe và là cái tôi cá nhân sau khi sống chung. Bởi trên đời rất hiếm người hoàn hảo và nếu bạn trở nên quá kỹ tính thì sẽ khó để tìm được người hợp cạ để san sẻ cuộc sống cùng nhau trong những năm tháng đại học.

Kỹ năng ở ghép giúp bạn 'sống sót' qua thời sinh viên

Theo Thùy Dương/SKCĐ