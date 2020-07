Quả bơ là thần dược cho người bệnh tiểu đường, ăn theo cách này sau 2 tháng ổn định đường huyết

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, một quả bơ cỡ trung bình chứa khoảng 17g carbohydrat, thấp hơn một quả táo có 25g carbohydrat và một quả chuối có 27g. Do đó, người bệnh tiểu đường ăn quả bơ không cần lo lắng về việc làm tăng lượng đường trong máu.



Mặt khác, phối hợp quả bơ với các loại thực phẩm khác có thể giúp làm giảm đỉnh đường huyết. Chưa kể lượng chất béo an toàn và dồi dào chất xơ của quả bơ khiến cơ thể mất nhiều thời gian tiêu hóa hơn từ đó làm giảm sự hấp thụ các carbohydrat.



Khi ăn quả bơ, người bệnh tiểu đường cũng cần chú ý đến chế độ ăn. Một quả bơ chứa 250-300 calo, như vậy một phần ăn chỉ có khoảng 50 calo. Dù vậy, người đang giảm cân vẫn có thể thêm bơ vào chế độ ăn thay cho một lượng calo tương tự như phô mai hoặc mayonnaise.



Hội tiểu đường Mỹ (ADA) khuyên người bệnh nên xem xét đưa thêm trái bơ vào chế độ ăn bởi những chất béo lành mạnh trong loại quả này, khác hẳn với loại chất béo no trong thịt mỡ, thức ăn chiên rán, thực phẩm chế biến sẵn...



Theo Boldsky, bài thuốc trị tiểu đường từ quả bơ với công thức: 2 thìa canh thịt bơ và 3 thìa nước ép rau bina. Cho hai nguyên liệu trên vào cốc, khuấy đều để tạo thành hỗn hợp. Sử dụng hỗn hợp này một lần mỗi ngày vào buổi sáng trước khi ăn sáng. Dùng bài thuốc này liên tục trong 2 tháng để thấy hiệu quả.



Kết hợp bài thuốc này, bạn duy trì chế độ ăn không chất béo, không đường và tập luyện thường xuyên.



