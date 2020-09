Tiểu sử về đồng chí Chu Ngọc Anh: Người sẽ thay thế ông Nguyễn Đức Chung giữ chức Chủ tịch TP.Hà Nội

Tiểu sử đồng chí Chu Ngọc Anh

Ông Chu Ngọc Anh sinh ngày 17 tháng 6 năm 1965, quê quán tại xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Ông sở hữu học vị cấp Tiến sĩ tại Việt Nam, bằng lý luận chính trị Cao cấp. Ngày vào Đảng là 22/5/1998, ngày chính thức là 23/5/1999. Ông Chu Ngọc Anh cũng được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Đồng chí Chu Ngọc Anh từng được biết đến là Ủy viên dự khuyết trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trong quá trình công tác, ông đã từng giữ nhiều chức vụ khác nhau, trong đó có thể kể đến như:

Từ tháng 1/1988 - 11/1995: Ông là nghiên cứu sinh và giảng viên tại Viện Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Từ năm 1997 – 2000: Ông giữ chức Phó Trưởng phòng Vô tuyến, Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện.

Từ năm 2001 – 2003: Ông giữ chức Trưởng phòng Vô tuyến, Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Từ năm 2004 – 2007: Ông được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Từ năm 2007 – 2011: Ông được phân công làm Cục trưởng Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Từ tháng 8/2010 - 12/ 2010: Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Từ tháng 01/2011 - 02/2013: Ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Từ 3/2013 – 9/2015: Ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Từ 9/2015: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Từ 1/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tháng 4/2016: Ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thay cho ông Nguyễn Quân.

Ngày 18/9/2020: Ông được Bộ Chính trị bổ nhiệm làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.





Ông Chu Ngọc Anh sẽ giữ chức tân chủ tịch TP Hà Nội thay ông Nguyễn Đức Chung

Tối ngày 22/9/2020, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, ông Lê Minh Đức cho biết vào ngày 25/9 tới đây, HĐND thành phố sẽ triệu tập kỳ họp bất thường để kiện toàn nhân sự cấp cao của thành phố thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân.

Trước đó, Hội đồng nhân dân thành phố cũng đã có thông báo chính thức về nội dung và thời gian tổ chức kỳ hợp thứ 16, HĐND Khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó vào lúc 8h sáng ngày 25/9, kỳ họp sẽ được tổ chức để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Ông Đức cho biết, tại kỳ họp sắp tới, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ tiến hành bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung . Đồng thời cũng giới thiệu nhân sự được thay thế ông Chung chính là Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội - ông Chu Ngọc Anh.

Đây là quyết định đã được Bộ Chính trị "Cân nhắc kỹ lưỡng nhiều mặt và thống nhất cao". Theo ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban tổ chức trung ương cho biết: "Đây là nhiệm vụ mới mới, nhiệm vụ khó. Bộ Chính trị hết sức tin tưởng phân công đồng chí Chu Ngọc Anh về công tá địa bàn trên thủ đô, trái tim của cả nước, trung tâm đầu não về kinh tế, chính trị, văn hóa, y tế, giáo dục và khoa học công nghệ của cả nước."

Trước đó, vào ngày 18/9/2020, ông Chu Ngọc Anh đã được điều động về làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020, tuy vậy ông vẫn giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa Học - Công Nghệ. Theo dự kiến có thể đến kỳ họp Quốc hội tới đây vào tháng 10, ông Chu Ngọc Anh mới được miễn nhiệm chức danh này.

Ông Chu Ngọc Anh trong buổi lễ nhậm chức hôm 18/9/2020

Trong buổi lễ nhậm chức Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội, ô ng Chu Ngọc Anh từng khẳng định, ông sẽ cùng với Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành ủy tập trung trí lực để thực hiện những kỳ vọng mà Bộ Chính trị, người dân và doanh nghiệp gửi gắm.

“Tôi nhận thức sâu sắc rằng, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cá nhân tôi phải đặt mình trong tập thể, tổ chức, luôn nỗ lực phấn đấu, cầu thị, đoàn kết cùng tập thể Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố tập trung trí lực xây dựng Đảng bộ Thành phố trong sạch, vững mạnh; khơi nguồn tinh thần lao động sáng tạo, nhiệt huyết và hiệu quả của toàn thể cán bộ công chức, viên chức và nhân dân. Đồng thời, nỗ lực huy động mọi nguồn lực, phát huy ý chí của Đảng bộ và nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô toàn diện và bền vững”. Ông Chu Ngọc Anh chia sẻ.

Hà Nội sẽ họp bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Chung, bầu ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch thành phố ngày 25/9

