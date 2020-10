Nhạc sĩ Trần Tiến: 'Ông hoàng' nhạc Pop Việt cùng ngẫu hứng sáng tác đến từ các mối duyên lạ

Nhạc sĩ Trần Tiến sinh năm bao nhiêu?

Nhạc sĩ Trần Tiến có tên đầy đủ là Trần Việt Tiến, sinh ngày 16/5/1947 tại một thôn nghèo bên dòng Sông Đáy, Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội. Ông có người anh ruột là ca sĩ Trần Hiếu, cha đẻ của ca sĩ Trần Thu Hà.

Năm 16 tuổi, ông làm hậu đài cho Đoàn Ca múa Hà Nội. Một năm tự học ông trở thành nghệ sĩ đơn ca của Đoàn và đi biểu diễn ở vùng tuyến lửa lúc bấy giờ như Quảng Bình, Vĩnh Linh. Trong khoảng thời gian này, nhạc sĩ Trần Tiến cho ra đời các ca khúc như Thanh niên ra tiền tuyến, Cô gái Sầm Nưa xinh đẹp và xuất sắc đoạt Giải A cuộc thi Tiếng hát át tiếng bom do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức.

Đến năm 1971, ông bị sốt rét ác tính và phải trở về Bắc. Tại đây, ông theo học Nhạc viện Hà Nội khoa thanh nhạc và sáng tác và tốt nghiệp năm 1978. Thời điểm này, các sáng tác của ông đều mang chủ đề chung là về lòng yêu nước, tiêu biểu như: Giai điệu Tổ quốc, Những đôi mắt mang hình viên đạn, Vết chân tròn trên cát,...

Ô ng có người anh ruột là ca sĩ Trần Hiếu, cha đẻ của ca sĩ Trần Thu Hà

Năm 1987, ông thành lập ban nhạc rock Đen-Trắng và lưu diễn dọc đất nước. Thời điểm này, các sáng tác của ông có nội dung cổ vũ cho sự Đổi mới của đất nước, có thể kể đến như Đồng hồ, Trần trụi 87,...

Từ thập niên 1990, phong cách sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến có sự thay đổi từ pop đơn thuần sang phong cách dân gian đương đại. Những sáng tác của ông thời điểm này có thể kể đến như: Tùy hứng lý ngựa ô, Ngẫu hứng sông Hồng, Quê nhà.

Năm 2000, liveshow đầu tiên được Trần Tiến tổ chức tại Nhà hát Hoà Bình mang tên Ngẫu hứng Trần Tiến và được Hãng phim Phương Nam sản xuất. Đến năm 2005, ca khúc ca khúc Mưa bay tháp cổ của ông được ca sĩ Tùng Dương thể hiện thành công và giành giải Bài hát của tháng trong chương trình Bài hát Việt.

Một năm sau, album Đối thoại 06 của Trần Thu Hà bao gồm hàng loạt ca khúc của Trần Tiến như Bình nguyên xa vắng, Ra ngõ mà yêu, Lữ khách sông Hồng, Mưa bay tháp cổ, Quê nhà... được nhiều người đón nhận. Nhạc sĩ Trần Tiến nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007 cho các tác phẩm: Bài ca thanh niên ra tiền tuyến (1967), Cô gái Sầm Nưa xinh đẹp (1968), Giai điệu Tổ quốc (1980), Chiếc vòng cầu hôn (1984), Tùy hứng ngựa ô (1987), Chị tôi (1997).

Nhạc sĩ Trần Tiến mắc ung thư vòm họng giai đoạn 4

Tháng 9/2008, Hà Trần cùng công ty riêng đã xản xuất album mang tên Trần Tiến với nhiều giọng ca thể hiện như: Trần Thu Hà, Tùng Dương, David Trần và Hòa Trần, được phát hành ở Việt Nam và hải ngoại.

Nhạc sĩ của những mối duyên lạ, những chuyến du ca đầy ngẫu hứng

Dù là nghệ sĩ có tuổi thơ gắn liền với những con ngõ nhỏ Hà Nội, thế nhưng nhiều ca khúc của Trần Tiến lại chứa đựng ca từ hừng hực, lãng đãng, vừa chất chứa niềm rung động rất riêng. Có ca khúc thể hiện nỗi day dứt của người con đồng bằng Bắc Bộ như Quê Nhà, ca khúc lại được kết hợp âm nhạc dân gian với ngôn ngữ hiện đại trên bước đường cao nguyên như Ngọn Lửa Cao Nguyên.

Có bài, ông lại sắm vai chàng lữ khách mê mải trước điệu múa lăm-vông duyên dáng như Cô gái Sầm Nưa xinh đẹp. Chuếnh choáng trước nhan sắc của cô gái Atiza khi mở khăn che mặt, nhạc sĩ Trần Tiến đã không cầm lòng được mà bày tỏ lòng mình qua bài Tiếng trống Paranưng.

Khoảng trời bình yên của nhạc sĩ Trần Tiến

Một lần lang thang giữa núi rừng Ninh Thuận để tìm kiếm nhạc cụ dân tộc và tình cờ nghe thấy tiếng đàn vang lên từ ngôi nhà sàn đơn sơ, tách biệt giữa đại ngàn, ca khúc Giấc mơ Chapi đã ra đời. Sau Giấc mơ Chapi, nhạc sĩ Trần Tiến còn sáng tác một ca khúc bất hủ gắn liền với vùng đất Ninh Thuận giàu di sản - đó chính là bài hát Mưa bay tháp cổ nổi tiếng.

Khoảng trời bình yên ở tuổi xế chiều



Sau khi rời Hà Nội vào Vũng Tàu sinh sống, vợ chồng nhạc sĩ Trần Tiến như tìm được khoảng trời của riêng mình ở tuổi xế chiều. Vợ nhạc sĩ Trần Tiến là bà giáo Bích Ngà cho biết, mỗi ngày chồng mình đều dậy sớm để tập Sau khi rời Hà Nội vào Vũng Tàu sinh sống, vợ chồng nhạc sĩ Trần Tiến như tìm được khoảng trời của riêng mình ở tuổi xế chiều. Vợ nhạc sĩ Trần Tiến là bà giáo Bích Ngà cho biết, mỗi ngày chồng mình đều dậy sớm để tập thể dục , sau đó ngồi vào cây đàn piano tập nhạc rồi mới ăn sáng.

Để chồng toàn tâm với đam mê âm nhạc, bà giáo Bích Ngà lo chu toàn mọi việc vì 2 cô con gái đều đang sinh sống ở nước ngoài. Ở tuổi ngoài 70, nhạc sĩ Trần Tiến vẫn trẻ trung và phong độ với quần jean lửng, áo thun mỗi khi cùng vợ đi dạo biển. Những lúc rảnh rỗi, ông thường tự mình lái ô tô đưa vợ đi ăn chiều hay dạo biển, thăm các tịnh xá, thiền viện ở Vũng Tàu để nghe tiếng chuông gió.

Vợ chồng nhạc sĩ Trần Tiến đi dạo biển



Mới đây, thông tin nhạc sĩ Trần Tiến mắc Mới đây, thông tin nhạc sĩ Trần Tiến mắc ung thư vòm họng giai đoạn 4 khiến nhiều người xót xa, lo lắng. Những ngày qua, ông đã lặng lẽ chiến đấu với căn bệnh quái ác bởi không muốn bạn bè cũng như người hâm mộ bận tâm.



Trong lần gần nhất chia sẻ về Trong lần gần nhất chia sẻ về Sức Khỏe của mình, nhạc sĩ Trần Tiến cho hay: "8 lần nhập viện vì bệnh, 8 lần tôi tưởng tôi đi. 8 lần liền Vũng Tàu "tái mặt" sợ ông Trần Tiến chết ở đây thì đau đớn quá. Thế nhưng, ông trời lại bảo tôi sống. May quá, tôi lại ngồi cười, tí ta tí tởn, lại đi uống rượu".



Khi biết tin, rất nhiều người hâm mộ lo lắng, mong nhạc sĩ giữ tinh thần lạc quan, mạnh mẽ để chiến đấu và vượt qua bệnh tật.

Your browser does not support HTML5 video.

CHỊ TÔI - TRẦN TIẾN (NGẪU HỨNG TRẦN TIẾN)

Xem thêm: Người hâm mộ lo lắng trước tin nhạc sĩ Trần Tiến bị ung thư vòm họng giai đoạn 4



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ