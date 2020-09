Ông Đoàn Ngọc Hải là ai và ông Đoàn Ngọc Hải sinh năm bao nhiêu

Tiểu sử ông Đoàn Ngọc Hải

Ông Đoàn Ngọc Hải sinh ngày 10/10/1969 tại xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Hiện ông cùng gia đình đang sinh sống tại phường 28, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh . Về học vấn, ông Hải là người sở hữu 3 bằng cử nhân đại học cùng một lúc, đó là các ngành Kinh tế, Luật và xã hội học.

Chân dung ông Đoàn Ngọc Hải

Ông Đoàn Ngọc Hải nguyên là Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1, nguyên Phó tổng giám đốc Tông Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên. Trước đây ông đã từng nắm giữ nhiều cương vị khác nhau trong bộ máy hành chính ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hải bắt đầu được giới truyền thông chú ý đến khi trực tiếp xung phong xuống đường để chỉ đạo 'chiến dịch vỉa hè' tại Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Về sau chiến dịch này đã bắt đầu lan tỏa ra nhiều tỉnh thành khác và được nhiều người dân hưởng ứng.

Đầu năm 2018, ông Đoàn Ngọc Hải đệ đơn xin từ chức Phó Chủ tịch UBND Quận 1 vì đã để 'chiến dịch giành lại vỉa hè' thất bại. Sau đó đơn vị này đã chuyển ông sang làm một công việc khác nhưng ông không nhận và xin về hưu ở tuổi 50.

Cuộc sống của ông Hải ra sao sau khi từ chức?

Vào ngày 5/9/2019, UBND thành phố Hồ Chí Minh mới ký quyết định chính thức cho ông Đoàn Ngọc Hải thôi giữ chức vụ được phân công và trở thành một nhân viên bình thường. Đến nagỳ 6/12/2019 ông chính thức nghỉ việc tại công ty này.

Sau khi nghỉ hưu sớm, ông Đoàn Ngọc Hải quay trở về với công việc kinh doanh mà bố mẹ để lại. Thế nhưng ông vẫn đau đáu trong lòng một nỗi niềm đó là còn "nợ" người dân Quận 1 về những điều mà ông hứa nhưng chưa làm được lúc còn tại vị. Vì hiện giờ ông không còn cơ hội để thực hiện lời hứa đó nữa nên ông Hải đã cố gắng thực hiện bằng một phương thức khác.

Cụ thể, ông Hải đã bỏ tiền ra để mua những căn nhà nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh và một vài địa phương khác để cho người vô gia cư đến tá túc khi họ có nhu cầu. Ông cũng muốn bán chiếc điện thoại Vertu và đồng hồ Patek Philippe & Co do người thân tặng mình để góp tiền vào mua nhà. Ngôi nhà này ông cũng sẽ không đứng tên mà lại giao lại cho chùa để không bị gặp rắc rối về chuyện thừa kế tài sản.

Tháng 9/2020 ông Đoàn Ngọc Hải đã tự bỏ tiền túi ra hơn 700 triệu đồng để mua chiếc xe ô tô Hyundai và đăng ký trở thành Xe cứu thương. Bản thân ông cũng tự lái xe để chở bệnh nhân nghèo miễn phí, kể cả từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại với mong muốn phục vụ người dân trên cả nước.

Chiếc xe Hyundai được ông Hải dùng để đưa đón bệnh nhân

Ông Hải đã công khai biển số chiếc xe của mình là 51B-507.44 và cho biết sẵn sàng phục vụ người dân bất cứ lúc nào. Ông còn lo cho người nghèo cả cơm ăn và chỗ ngủ nghỉ. Ngoài việc được đưa về miễn phí, mỗi bệnh nhân nghèo còn được ông Hải cho thêm 1 triệu đồng.

Cảm động trước những việc làm thiện nguyện cao cả của ông Đoàn Ngọc Hải, Giáo sư Tạ Thành Văn - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội đã quyên góp 10 triệu đồng, công đoàn trường quyên góp 5 triệu đồng để phụ thêm xăng xe đi lại cho ông Hải làm việc thiện. Ông Hải chia sẻ: "Giáo sư Tạ Thành Văn nói nếu tôi đồng ý sẽ kêu gọi một cuộc vận động trên toàn quốc, làm một chương trình xe cứu thương mang tên Đoàn Ngọc Hải. Cá nhân tôi thì cho rằng để làm một chương trình đó sẽ rất nhiều vấn đề, sợ người dân hiểu lầm rằng mình lợi dụng để kiếm tiền, để nâng cao hình ảnh... Do đó tôi nghĩ mình có khả năng tài chính chừng nào thì tạm thời mình làm thế. Tất nhiên mình sẽ không bỏ qua cơ hội tốt cho người nghèo. Hiện tại tôi còn tiền, còn tự làm được".

Mở ra chiến dịch dành lại vỉa hè cho người đi bộ tại Quận 1 TP.HCM

Đầu năm 2017, ông Đoàn Ngọc Hải đã bắt đầu triển khai kế hoạch giành lại vỉa hè cho người đi bộ tại Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ông cũng thông cảm cho bà con buôn bán hàng rong trên vỉa hè để kiếm sống, bởi trước đây cha mẹ ông cũng từng làm nghề này. Thế nhưng ông vẫn cương quyết và khẳng định rằng :"Nếu không làm được tôi sẽ cởi áo về vườn không làm nữa".

Thời gian đó, ông Trần Thanh Thắng, Phó trưởng Cơ quan Đại diện phía Nam của báo Đời sống và Pháp luật , do gửi công văn 09/CV-ĐSPL yêu cầu làm việc với ông Hải sai quy định, đã bị thu thẻ nhà báo và chịu kỷ luật cách chức.

Sau khi Quận 1 thực hiện nghiêm chỉnh và mang lại hiệu quả thì các quận khác như Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận Bình Tân, Quận Phú Nhuận... ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng bắt đầu thực hiện chiến dịch dành lại vỉa hè, lập lại trật tự đô thị.

Một trái tim nhân ái luôn giúp đỡ người ngèo

Tưởng chừng như ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đơn thuần là một vị quan lấy hình ảnh chốn quan trường để hô hào thị uy, nhưng rõ ràng ở ông Hải không hề có cái gọi là "làm màu". Mặc cho dư luận nói vào nói ra về mình, ông vẫn lựa chọn cách sống mà ông cảm thấy vui vẻ. Ông đã dành toàn bộ số tiền của mình có để xây nhà cho người nghèo. Ngày 21/5 vừa qua, ông đã trao tặng căn nhà tình thương đầu tiên cho bà Nguyễn Thị Vân (thôn Ông Tố, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Đây là một gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Căn nhà trị giá 60 triệu đồng trích từ số tiền ông nhận được khi giải quyết chính sách thôi việc ở Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn trước đây.

Ông Đoàn Ngọc Hải làm việc thiện dựa vào cái tâm chứ không hề có sự "làm màu"

Và mới đây nhất, hình ảnh ông Hải ngồi tại cổng các bệnh viện tại TP HCM với chiếc xe cứu thương của mình với dòng chữ: “Xe chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí” do chính ông làm tài tế. Hình ảnh này có lẽ đã ghi dấu ấn sâu đậm thật sự trong lòng nhân dân. Với người dân nghèo thì không gì quý bằng việc được quan tâm, sẻ chia. Hành động cao đẹp này của ông Hải đã chạm vào trái tim của tất cả người dân.

Sâu chuỗi lại tất cả những gì ông Đoàn Ngọc Hải đã làm cho người dân thì có lẽ đây chính là hành vi của một bậc “chính nhân quân tử”, nói là làm. Ở một cương vị cao với rất nhiều cám dỗ không dễ gì từ bỏ, nhưng ông Hải đã không để bản thân bị "vấy bẩn". Ông không thất hứa với người dân. Tiếp đó ông cũng đã xin từ chức để giữ nguyên quan điểm của mình chứ không nhận thêm một vị trí nào khác. Điều đó khiến người dân thấy ông Hải rất chân thật và “không hề diễn”.

Và hơn hết những việc ông làm đều là làm cho người lao động nghèo, chúng ta có thể quên đi việc ông từng là một Phó chủ tịch của một quận lớn tại mảnh đất Sài Thành hoa lệ, chúng ta quen gọi ông là Đoàn Ngọc Hải. Mật mã của ông Đoàn Ngọc Hải có lẽ chính là: Người quân tử.

Bên trong xe cứu thương của ông Đoàn Ngọc Hải

Theo Phương Hoa/SKCĐ