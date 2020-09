Tiffany (SNSD) rơi nước mắt khi chia sẻ về khó khăn đã trải qua cùng Sulli f(x) thời thực tập sinh

Your browser does not support HTML5 video.

Binh lính Ấn Độ và Trung Quốc chửi bới rồi lao vào đánh nhau ở vùng tranh chấp giữa biên giới 2 nước

Video ghi lại vụ đụng độ giữa binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ ở vùng tranh chấp giữa biên giới 2 nước, rất may các binh sĩ vẫn kiềm chế nên chỉ dùng tay chân mà chưa sài đến súng đạn.