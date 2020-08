Tìm hiểu về Anagram: Phép đảo chữ khiến vốn từ vựng tiếng Anh của bạn tăng theo cấp số nhân!

Khi theo dõi diễn biến gay cấn của Harry Potter chúng ta hẳn đều bất ngờ khi ‘trùm cuối’ Voldermort lại chính là cái tên xuất hiện thông qua phép đảo chữ của tên 'Tom Marvolo Riddle'. Cụ thể, khi sắp xếp lại thứ tự của các chữ cái trong tên của Tom này, chúng ta sẽ nhận được kết quả bất ngờ: Tom Marvolo Riddle = I am Lord Voldermort.

Câu chuyện của Voldermort khiến không ít độc giả Harry Potter thích thú



Lịch sử Anagram = Phép đảo chữ khiến bạn học được nhiều hơn 1 từ mới

Các nhà sử học và ngôn ngữ học đưa ra nhận định phép đảo chữ này đã xuất hiện từ những thế kỷ thứ IV trước công nguyên, nhưng Anagram chỉ thật sự phổ biến từ những năm thuộc thế kỷ XIII sau công nguyên.

Listen bỗng hóa thành Silent chỉ thông qua việc đảo thứ tự chữ cái



Từ một từ tiếng Anh ban đầu, chúng ta có thể sắp xếp ra những từ mới với ý nghĩa đôi khi trái ngược hoàn toàn với từ gốc ban đầu. Đơn cử như khi chúng ta đảo vị trí các chữ cái của Đại văn hào người AnhWilliam Shakespeare sẽ được cụm từ ‘I am a weakish speller’, hay New York Times sẽ thành ‘Monkeys write’. Chính vì sự thú vị và khó lường trước này Anagram đã trở thành một trong những trò chơi phổ biến không chỉ trong cuộc sống thường ngày mà còn ở các chương trình giải trí trên TV: BrainTeaser, Countdown hay Boggle. Ở đây, những người tham gia trò chơi được yêu cầu tạo ra nhiều từ có nghĩa bằng việc sử dụng đảo thứ tự chữ cái trong một khoảng thời gian nhất định.

Dưới đây là một số ví dụ thú vị về Anagram, thử xem bạn đoán ra được bao nhiêu từ nhé!





Lưu ý rằng, không phải mỗi từ chỉ có 1 'anagram' duy nhất. Kỷ lục hiện nay trên thế giới về một từ có nhiều anagram nhất hiện đang thuộc về Quả Lê 'Pears' với tổng cộng 12 anagrams đấy!



Your browser does not support HTML5 video.

18 câu đố về Anagram



Theo Thùy Dương/SKCĐ