Lũ về bất ngờ cuốn trôi 4 du khách tại Lâm Đồng, 2 người còn mất tích

Chiều 29/11, ông Lê Chí Quang Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương ( Lâm Đồng ) thông tin việc một nhóm du khách bị nước lũ cuốn trôi tại xã Đạ Chais, cách trung tâm huyện huyện Lạc Dương khoảng 50km theo hướng về TP Nha Trang.

Theo thông tin ban đầu, 15h ngày 29/11, một nhóm du khách tham gia tour khám phá núi rừng do Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức. Khi nhóm này cố băng qua một con suối thuộc thôn Long Lanh, xã Đạ Chais thì lũ bất ngờ ập đến cuốn trôi 4 người đang đi trên cây cầu treo.

Vị trí nơi các nạn nhân mất tích



Đến thời điểm 16h ngày 29/11, lực lượng cứu hộ địa phương đã tìm thấy 2 người mắc trên cây và đang tổ chức giải cứu, còn 2 người khác vẫn đang mất tích. Hai người trong nhóm này may mắn bám được vào cành cây, trèo lên ngọn cố thủ và đã được lực lượng chức năng giải cứu thành công

Được biết, nhóm du khách gồm 4 người là du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, khi đang băng qua suối, đoạn gần làng Đưng K’si thì bị lũ cuốn. 4 người gặp nạn nằm trong nhóm du khách 64 người tham gia tour này.

Nhận được tin báo từ cơ sở, ông Lê Chí Quang Minh (Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương) và Thượng tá Phạm Phú Ty (Phó Trưởng Công an huyện) đã trực tiếp vào hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Từ đêm 28/11 đến chiều 29/11, trên địa bàn thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương có mưa lớn khiến mực nước sông suối dâng cao. Công tác cứu hộ hiện gặp rất nhiều khó khăn do từ trong bờ ra đến khu vực nơi 2 du khách đang bám trên cây rộng tới 70m.



Your browser does not support HTML5 video.

Theo Hà Ly/SKCĐ