Tìm lại làn da lành lặn, đều màu cho bệnh nhân bạch biến bằng phương pháp ghép tế bào tự thân

Lấy da hông hoặc đùi bù vào phần da bạch biến

Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, vừa áp dụng thành công phương pháp ghép tế bào thượng bì tự thân không qua nuôi cấy điều trị bệnh bạch biến và các rối loạn giảm sắc tố da khác.

ThS.BS Hoàng Văn Tâm - Phó trưởng Khoa Điều trị nội trú ban ngày, Bệnh viện Da liễu Trung ương - cho hay ghép tế bào thượng bì tự thân không qua nuôi cấy là phương pháp dùng tế bào thượng bì (gồm tế bào hắc tố, gai, một số tế bào gốc) của chính cơ thể bệnh nhân ghép vào tổn thương bạch biến.

Làn da bệnh nhân hồi phục sau 2 tháng ghép tế bào tự thân

Theo đó, bác sĩ lấy da ở vùng hông hoặc mặt trước đùi theo tỷ lệ 1/5 hoặc 1/10 tùy theo diện tích vùng da tổn thương. Sau đó, miếng da này sẽ được đưa vào trong dung dịch, qua các công đoạn sẽ tách lấy tế bào thượng bì, nuôi dưỡng, đếm tế bào và ghép vào vùng da bị bạch biến. Trước đó vùng bị bạch biến hoặc rối loạn giảm sắc tố sẽ được bào mòn bằng tay hoặc dùng laser.

Mỗi bệnh nhân mất khoảng 2-4 tiếng để hoàn thành xong tất cả quy trình tùy vào diện tích tổn thương. Tế bào ghép vào sẽ được dùng gạc cố định lại và tháo ra trong vòng một tuần.

Hiệu quả cao, ít tác dụng phụ



Theo ThS.BS Hoàng Văn Tâm, các bác sĩ phải lựa chọn kỹ càng bệnh nhân điều trị phương pháp này. Hiện phương pháp này chỉ định với bệnh nhân mắc bạch biến ổn định ít nhất một năm. Tức là trong vòng một năm không có tổn thương mới hoặc tổn thương cũ không lan rộng.



Ngoài ra, bệnh nhân phải không có hiện tượng Kobner, nghĩa là không xuất hiện tổn thương bạch biến ở vùng chấn thương và không có tiền sử sẹo lồi.



Bác sĩ Tâm nhận định, phương pháp này khá an toàn, ít tác dụng phụ. Các tác dụng phụ như sẹo lồi, nhiễm khuẩn, tăng sắc tố sau viêm… Nếu có xảy ra tác dụng phụ sẽ liên quan tới cơ địa bệnh nhân, kinh nghiệm của bác sĩ.



Trong quá trình thực hiện, người bệnh bạch biến sẽ được gây tê tại chỗ với tổn thương nhỏ hoặc gây mê với tổn thương rộng hoặc Trẻ em

Một bệnh nhi sau 2 tháng ghép tế bào tự thân chữa bệnh bạch biến



"Phương pháp này đạt hiệu quả lên tới 70-80% và thường rất ít tái phát với bạch biến đoạn. Với bạch biến thể thông thường, tỷ lệ tái phát cao hơn, từ 10-20%. Thông thường, người bệnh chỉ cần ghép một lần, tuy nhiên, họ cũng có thể ghép nhiều lần để đạt hiệu quả cao hơn”, bác sĩ Tâm cho biết thêm.



Thời gian để đạt hiệu quả thường sau 1-2 tháng, tối đa 6-12 tháng. Để đạt hiệu quả điều trị cao, tốt nhất người bệnh nên kết hợp với điều trị bằng ánh sáng trị liệu. Về chi phí điều trị phương pháp này dao động 25-35 triệu đồng tùy diện tích tổn thương.

Hiện tại, tại Bệnh viện Da liễu Trung ương đã thực hiện thành công phương pháp này cho khoảng 100 bệnh nhân. Đội ngũ y bác sĩ đã làm chủ được hoàn toàn kỹ thuật và hạn chế tác dụng phụ. Đây là bệnh viện đầu tiên của nước ta thực hiện phương pháp này để chữa cho bệnh nhân bạch biến.

Bạch biến là một trong các bệnh da thường gặp, khiến làn da mất sắc tố melanin không rõ nguyên nhân. Vết bạch biến thường xuất hiện ở mặt, cổ, ngực, cơ quan sinh dục ngoài, quanh các lỗ thiên nhiên, niêm mạc, mặt duỗi bàn tay bàn chân...



Do có tình trạng mất sắc tố melanin, vùng da bạch biến rất dễ bị

Do có tình trạng mất sắc tố melanin, vùng da bạch biến rất dễ bị bỏng nắng, bệnh nhân có nguy cơ cao bị ung thư da. Bệnh ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống, gây tâm lý tự ti bởi làm mất thẩm mỹ về ngoại hình của người bệnh.

Theo Hà Ly/SKCĐ