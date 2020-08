Bệnh nhân 526 sau khi ra viện từng đi phu hồ và dự tiệc cưới, huyện Duy Xuyên ra thông báo khẩn

Ngày 1/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, ra thông báo khẩn tìm người từng dự tiệc cưới tại thôn An Hòa, xã Duy Trung, hôm 26/7 vì có bệnh nhân 526.

Nam bệnh nhân 526 ngụ thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên. Ngày 13/7, người này khám tại Bệnh viện Bình An và được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng điều trị tại khoa Cấp cứu và khoa Tim mạch.



Từ ngày 13-17/7, anh này điều trị tại phòng 501 khoa Tim mạch. Từ ngày 18-20/7, bệnh nhân được chuyển đến phòng 506 điều trị. Tại đây, bệnh nhân tiếp xúc người nhà và các bệnh nhân cùng phòng.

Kiểm tra thân nhiệt ở vửa ngõ ra vào tỉnh Quảng Nam

Ngày 21/7, bệnh nhân về nhà bằng taxi (không rõ số xe). Rồi từ đó tới ngày 28/7, anh làm thợ hồ tại thị trấn Nam Phước và tiếp xúc nhiều người (không rõ số lượng).

Ngày 26/7, bệnh nhân dự tiệc cưới tại nhà ông Phan Tám ở thôn An Hòa, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên. Tại đây, bệnh nhân đã tiếp xúc nhiều người, không rõ số lượng. Chính quyền địa phương kêu gọi những người có thể đã tiếp xúc với bệnh nhân này tại tiệc cưới hãy liên hệ với cơ quan y tế địa phương gần nhất để khai báo y tế.

Ngày 29/7, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung do tiền sử dịch tễ. Ngày 31/7, bệnh nhân có kết quả dương tính virus SARS-CoV-2.

Trong 8 ngày (25/7-1/8), 6 tỉnh thành ghi nhận 116 ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Tại Quảng Nam ghi nhận 20 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Trong đó, 3 bệnh nhân được đưa ra Bệnh viện Trung ương Huế điều trị, 9 trường hợp mắc Covid-19 nhẹ (chưa có biểu hiện ho, sốt…) đang được điều trị tại Phòng khám Đa khoa Điện Nam – Điện Ngọc, thuộc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam (thị xã Điện Bàn), số còn lại được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (huyện Núi Thành).

Từ 0h ngày 1/8 đến 15/8, Thị xã Điện Bàn, bốn huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn và Thăng Bình cách ly xã hội theo chỉ thị 16 toàn thành phố Hội An.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam ra quyết định cách ly xã hội theo chỉ thị 16 toàn thành phố Hội An, từ 0h ngày 31/7 đến 14/8. Cùng ngày, Quảng Nam yêu cầu thị xã Điện Bàn và huyện Đại Lộc đóng cửa nhà hàng, quán ăn, quán rượu bia, cà phê, giải khát, bãi tắm... từ 0h ngày 31/7 đến 14/8.