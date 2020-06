Tìm người yêu quá khó, giới trẻ thử vận may với máy bán 'tình yêu định mệnh'

Chiếc máy bán "tình yêu định mệnh" là sự lựa chọn hợp lý cho những trái tim cô đơn đang bất lực trong việc tìm kiếm một nửa của mình và phải nhờ cậy vào trò may rủi của số phận.

Với những người còn đang độc thân thì việc tìm thấy ai đó phù hợp không khác gì... trúng số. Để tìm được "chân ái" của mình, nhiều người đã phải nhờ cậy đến mai mối, các chương trình thực tế trên truyền hình, mạng xã hội và các ứng dụng hẹn hò trực tuyến.

Việc làm quen qua mạng là một hình thức đang rất phổ biến hiện nay trong giới trẻ nhưng nó tiềm ẩn không ít rủi ro. Đã từng có không ít câu chuyện dở khóc dở cười xuất phát từ việc người mà chúng ta coi là ý chung nhân của cuộc đời lại có diện mạo thực quá khác so với những hình ảnh trên mạng xã hội. Cũng có những trường hợp, người tham gia các ứng dụng hẹn hò nhận được các bình luận khiếm nhã, không trong sáng...

Trong khi nhiều bạn trẻ đang loay hoay trên con đường tìm kiếm một nửa của cuộc đời thì chiếc máy bán "tình yêu định mệnh" xuất hiện như một Ngôi Sao lóe sáng trong bầu trời đêm. Chiếc máy tưởng chừng như thô sơ, kém hiện đại nhưng lại có khả năng ghép đôi, mai mối các cặp đôi theo một cách lãng mạn không ngờ.

Nhóm nam thanh niên tụ tập quanh chiếc máy đặt bên ngoài cửa tiệm thú cưng BT Reptile. Ảnh: Coconuts

Máy bán "tình yêu định mệnh" thực chất là một chiếc máy bán hàng tự động có tên "Fate Capsule" (Tạm dịch: Viên nang định mệnh). Chiếc máy có nhiều tầng với các ngăn riêng biệt dành cho nam và nữ, bên trong có các viên nhựa màu sắc chứa đựng thông tin liên lạc của những người độc thân đang tìm kiếm tình yêu.

Nếu muốn thử vận may, bạn chỉ cần nhét 20 đô la Hong Kong (hơn 50 nghìn đồng) vào chiếc máy và sẽ có được một quả bóng nhựa định mệnh có tờ giấy chứa thông tin cá nhân của một người bất kỳ. Sau khi đọc tên tuổi, chiều cao, cân nặng, sở thích... nếu cảm thấy ưng ý bạn chỉ việc gọi điện mời người ấy đi hẹn hò dựa theo số điện thoại được cung cấp.

Nếu muốn tên mình được bỏ vào chiếc máy, bạn phải điền vào đơn online trước và trải qua quá trình xác minh danh tính. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, bạn sẽ có vận may tìm được một nửa của mình theo cách siêu lãng mạn. Còn nếu không thành công, bạn vẫn có thể được đăng ký lại đến khi tìm được một người ưng ý.

Được biết, chiếc máy bán tình yêu tự động này được đặt bên ngoài cửa hàng thú cưng BT Reptile ở Shek Kip Mei, Hong Kong. Ngay từ khi xuất hiện, chiếc máy đã thu hút sự chú ý từ khắp thế giới. Anh Ben Tang, chủ cửa hàng BT Reptile, đã đem máy bán tình yêu này về Hong Kong từ hồi tháng 2/2018 sau khi bắt gặp mô hình này tại Đài Loan.

Anh cho biết thường cùng bạn gái đã dành ra 5 tiếng để chọn lọc ứng cử viên. Mọi người gửi tên, tuổi, chiều cao, cân nặng, sở thích và giới thiệu ngắn về bản thân thông qua một tiện ích của Google. Sau đó, Ben Tang sẽ liên lạc với họ để xác minh, đảm bảo họ "không hành động quá kỳ dị" hay lừa đảo.

Chủ của chiếc máy bán "tình yêu định mệnh". Ảnh: Ruptly

Chia sẻ cùng trang Coconuts Hong Kong, anh Ben Tang cho biết có thể dễ dàng bán hơn 1.000 viên nang tình yêu mỗi ngày nếu muốn. Tuy nhiên anh không làm vậy. Việc tự tay lựa chọn thông tin của các ứng viên và kiểm soát số viên nang bán ra giúp làm chậm lại tốc độ của những cuộc hẹn hò sắp đặt và tăng cơ hội thành công.



"Tôi muốn nhìn thấy mọi người đến tình cờ vào lúc họ rảnh rỗi, điều đó giống định mệnh hơn", chủ nhân của cỗ máy độc đáo chia sẻ.

Tuy nhiên, mô hình máy bán tình yêu cũng có môt số hạn chế nhất định. Một số người đã lên tiếng phàn nàn rằng các ứng cử viên không chấp nhận lời mời kết bạn trên WeChat, có người còn đột ngột ngắt liên lạc... Đây là những vấn đề nằm ngoài khả năng kiểm soát của Ben Tang.

Your browser does not support HTML5 video.

