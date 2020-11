Phát hiện thấy một thi thể cùng nhiều vật dụng như áo quần, xe máy dưới lòng sông tại Rào Trăng 3

Chiều 22/11, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, ngăn đập, nắn dòng tại Rào Trăng 3 , lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một thi thể của một công nhân mất tích cùng với nhiều vật dụng khác như xe máy, quần áo, chiếu, dép,... nằm dưới lòng sông, nghi là của các nạn nhân mất tích.

Sáng 22/11, công tác ngăn đập nắn dòng cơ bản được hoàn tất

Bên cạnh đó, các lực lượng tìm kiếm cũng đã tìm thấy một số chi tiết quan trọng tại khu vực lòng sông Rào Trăng như một số khối bê tông, được xác định là bức tường phía sau bảo vệ nhà điều hành và khung sắt, ván, tôn lợp được cho là vật liệu của nhà điều hành mà các nạn nhân bị chết và mất tích trú ngụ trước khi xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng.

Công tác tìm kiếm được tăng tốc tối đa

Trước đó lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thành việc ngăn đập, nắn dòng tại khu vực Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế). Sau khi nước sông đã cạn, lực lượng cứu hộ cứu nạn mới tiến hành tìm kiếm 12 công nhân còn lại vẫn đang bị mất tích dưới lòng sông.

Máy xúc đang tiến hành đào xới

Trung tá Phan Thắng, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế là người đã trực tiếp chỉ huy tại hiện trường, ông cho biết lực lượng cứu hộ đã sử dụng nhiều phương tiện cơ giới cùng với chó nghiệp vụ để tìm kiếm những công nhân còn mất tích dọc từ thượng lưu về hạ lưu của dòng sông Rào Trăng theo phương pháp tìm sâu, tìm kỹ.

Ông Thắng chia sẻ: "Qua tìm kiếm dưới lòng sông, lực lượng cứu hộ phát hiện một số vật dụng của các công nhân như áo quần, chiếu, xe máy".

Công việc nắn dòng thành công giúp việc tìm kiếm thi thể các nạn nhân thuận lợi hơn

Chiều nay 22/11, ông Hoàng Việt Cường, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại dưới lòng sông Rào Trăng theo phương pháp đảo ngói. Chia thành 2 mũi, một mũi từ thượng lưu về phía hạ lưu, một mũi từ hạ lưu ngược về phía thượng lưu.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đã trao số tiền là 100 triệu đồng để biểu dương tinh thần làm việc tích cực không biết mệt mỏi của lực lượng cứu hộ cứu nạn.

Khu vực được ngăn đập, nắn dòng sông Rào Trăng nhìn từ trên cao

Tính đến ngày hôm nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy được 6/17 thi thể công nhân bị gặp nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3. Lực lượng cứu hộ đang mở rộng phạm vi tìm kiếm những nạn nhân mất tích còn lại.

Theo Thiên Bình/SKCĐ