Cập nhật: Tìm thấy thêm 4 thi thể nữa trong vụ sạt lở đất tại Trà Leng, Quảng Nam

Theo Báo Giao thông đưa tin, đến 10h15 phút sáng 29/10, đã tìm thấy được tổng cộng 16 thi thể người mất tích trong vụ sạt lở đất tại Quảng Nam. Trong đó có 8 người thuộc xã Trà Leng và 8 người xã Trà Vân.

Hiện ở xã Trà Leng vẫn chưa có sóng điện thoại nên việc nắm bắt thông tin tại hiện trường đang hết sức khó khăn.

Đến 9h sáng nay nhiều máy móc đã được huy động hết hiện trường. Sở GTVT tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị chức năng đã nổ mìn điểm sạt lở Km 68 QL40, hàng chục máy móc và thiết bị chuyên dụng được tập trung tối đa để đẩy nhanh tiến độ thôn tuyến.

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cho biết, tại điểm sạt lở Trà Leng đã tìm thấy thêm 4 thi thể bị vùi lấp. Về số người mất tích, ông Bửu cho biết vẫn đang tiến hành xác minh con số cụ thể do có 2 hộ gia đình chưa rõ mấy người do hoảng sợ đã chạy vào núi trốn, sáng nay 2 hộ này mới trở về. Tổng cộng có khoảng 11 hộ gia đình bị vùi lấp với khoảng 43 người còn đang mất tích.

Về thông tin có bí thư xã Trà Leng bị mất tích, hiện lực lượng chức năng của huyện và tỉnh đang xác minh điều tra làm rõ.

Còn ông Thái Hoàng Vũ – Chủ tịch huyện Bắc Trà My cho biết, sáng nay người dân của huyện đã phát hiện được 1 thi thể nhưng chưa rõ tung tích. Hiện thi thể này đang được xác minh danh tính.

Tìm thấy 16 thi thể trong thảm họa sạt lở ở Nam Trà My

Theo Thiên Bình/SKCĐ