Tìm thấy thêm một thi thể bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất ở Trà Leng, Quảng Nam

Báo Zing đưa tin, trong ngày hôm nay 4/11, ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở đất tại Trà Leng, Quảng Nam.





Đó là cháu Hồ Thị Lan Ân, 9 tuổi, ở thôn 1, xã Trà Leng. Hiện thi thể của cháu bé đã được đưa đi an táng theo phong tục của địa phương.

Tại hiện trường người ta cho biết thi thể của nạn nhân được tìm thấy khi bị đất và cây vùi lấp ở bờ sông, cách khu vực sạt lở của Trà Leng 2 km.

Thi thể thứ 9 đã được tìm thấy trong vụ sạt lở đất tại Trà Leng

Đến sáng nay ngày 4/11 đã có đến hàng trăm cán bộ chiến sĩ tiếp tục tham gia tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích trong các vụ sạt lở tại Quảng Nam. Hiện trường tìm kiếm cũng đã được mở rộng ra khu vực sông Leng và hồ thủy điện Sông Tranh.

Trong hôm nay, trên địa bàn huyện có mưa rất to, song công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích ở xã Trà Leng vẫn tiếp tục đến hết ngày 4-11, sau đó tạm dừng để tránh mưa to do bão số 10 gây ra.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy ở gần bờ sông

Như đã đưa tin ban đầu, vụ sạt lở đất tại thôn 1, xã Trà Leng, huyện nam Trà My, tỉnh Quảng Nam vào ngày 28/10 đã vùi lấp 15 hộ dân, trong đó 33 người đã may mắn thoát chết, 9 thi thể đã được tìm thấy và 13 người vẫn còn mất tích, trong đó có Bí thư xã Trà Leng.

Hiện tại ở Nam Trà My vẫn còn vô số những sườn đồi hiện rõ vết nứt, chỉ cần mưa to thêm vài trận là có thể sạt lở xuống bất cứ lúc nào. Ngang trái thay địa điểm sạt lở vùi lấp hàng chục hộ dân tại Trà Leng vừa qua lại được đánh giá là an toàn và không cần quy hoạch hay di dời đi.

