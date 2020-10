Vụ chìm ghe ở Bến Tre chiều 19/10: Đã tìm thấy thi thể 2 phụ nữ mất tích

Tin tức mới nhất ngày 21/10, báo Pháp luật TP.HCM dẫn lại thông tin từ Công an huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre sáng cùng ngày cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể nạn nhân còn lại trong vụ chìm ghe chiều 19/10.



Danh tính nạn nhân còn lại được xác định là chị Bùi Minh Trang (23 tuổi, ngụ thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam). Thi thể của chị Trang được tìm thấy cách hiện trường vụ chìm ghe khoảng 300m.



Theo thông tin từ Theo thông tin từ Zing , trước đó vào sáng 20/10 lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của chị Mai Thị Kim Hoàng (35 tuổi, ngụ thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam) tại khu vực gần cầu An Hòa, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam).



Đây là 2 nạn nhân mất tích trong vụ chìm ghe chiều tối 19/10 khi cùng bơi xuồng ra sông hái dừa nước. Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h chiều cùng ngày. Khi đó, một nhóm nam nữ gồm khoảng 10 người đã tập trung tại bãi sông rạch Cái Quao (cạnh cầu 17/1, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam) để cùng nhau ra sông hái dừa nước và hái trái bần trên sông.



Nhóm người này chia làm 2 xuồng, tuy nhiên chiếc xuồng chở 5 người có chị Hoàng và chị Trang bất ngờ bị nước xoáy chìm ghe. Trong khi 3 người còn lại được cứu thì chị Hoàng và chị Trang bị nước cuốn trôi mất tích.



Chiếc xuồng còn lại chở 4 người lúc bơi trên sông bị ong tấn công, những người trên xuồng loạng choạng đã làm xuồng bị chìm, may mắn những người này bơi được vào bờ.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ