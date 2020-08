Kỳ lạ thi thể người đàn ông mất tích 29 năm trước trong xe ô tô dưới đáy sông

Mất tích 29 năm không để lại dấu vết

Theo thông tin từ Đội tìm kiếm và Cứu hộ địa phương, ông James Patterson đã được người nhà thông báo biến mất vào khoảng tháng 10/1991 - cách đây 29 năm. Vào thời điểm đó, gia đình ông đã tìm kiếm James ở khắp nơi, bao gồm cả địa điểm sông Bann vào thời điểm năm 1991. Tuy nhiên, 'James mất tích từ 6/10/1991, chúng tôi đã tìm kiếm từ thời điểm đó tới tận Giáng Sinh và đầu năm mới nhưng không thu được kết quả gì' - Mildred Patterson, em dâu ông James chia sẻ.

Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích 29 năm trước

Về việc mất tích của James, bà Mildred cũng chia sẻ, sau khi trở về từ buổi lễ nhà thờ vào sáng Chủ Nhật, ông James thay đồ, lái xe, và sau đó biến mất. Lần cuối cùng hình ảnh ông Patterson được ghi nhận xuất hiện là ở Bệnh viện Mid Ulster ở hạt Londonderry. Bà Mildred cũng thông tin, ông James không phải là một người giỏi lái xe.

Thi thể tìm thấy dưới đáy sông

Theo Unilad, vào hồi tháng trước, Đội Tìm kiếm và Cứu hộ địa phương đã tìm thấy một chiếc xe ở sông Bann, bên trong có 1 thi thể . Sau khi thực hiện khám nghiệm, cảnh sát đã xác nhận đây chính là thi thể của ông James Patterson - người đã được xác nhận mất tích từ tháng 10 năm 1991. Được biết, vị trí dòng sông Bann này cũng là nơi gia đình đã nhiều lần tìm kiếm James Patterson nhưng không thu được kết quả. Gia đình ông James đã thuê thợ lặn để tìm kiếm ông trong suốt thời gian từ tháng 10 năm 1991 tới tận lễ Giáng sinh và Năm mới năm 1992.

Hình ảnh chiếc xe xấu số được trục vớt





Chồng của bà Mildred, em trai của ông James Patterson cũng ngày đêm thắc mắc không rõ anh của mình đã đi đâu. Ông Derek McKinney, ủy viên hội đồng địa phương nói: "Tôi quen em trai của James và anh ta là một người trầm tính nhưng vẫn nhớ tới anh trai hàng ngày, thắc mắc không hiểu anh mình đã đi đâu. Tôi mong cuộc điều tra sẽ cho gia đình một câu trả lời cho những bí ẩn suốt nhiều năm qua."

Hiện thông tin về sự việc đang được tiếp tục điều tra.

Theo Phương Hoa/SKCĐ