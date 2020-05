Tìm thấy thi thể người đàn ông treo cổ, nghi án mạng tạo hiện trường giả

Theo báo Công an TP.HCM, trưa 24/5, cơ quan chức năng cho biết đang điều tra, làm rõ vụ tìm thấy thi thể người đàn ông trong tư thế treo cổ gần chân cầu Đồng Nai . Khoảng 10h sáng cùng ngày, một số ghe cào trên sông Đồng Nai tại phường An Bình, TP. Biên Hòa đã phát hiện một người tử vong trong tư thế treo cổ nên đã báo tin cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc. Nạn nhân là nam giới, khoảng 20 tuổi, được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ. Cơ quan chức năng cũng phát hiện trên người nạn nhân có một giấy CMND photo mang tên Phan Văn Việt (SN 1989, quê Hà Tĩnh).

Tuy nhiên, theo VTV , tại hiện trường cơ quan chức năng phát hiện một số dấu vết bất thường, nghi đây là một vụ án mạng giết người tạo hiện trường giả. Hiện thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác Bệnh viện để phục vụ công tác điều tra, xác minh danh tính và tìm gia đình nạn nhân. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Cũng trong ngày hôm nay, người dân xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội tá hỏa phát hiện thi thể một nam thanh niên nổi trên sông Tích, đoạn qua thôn Mộc, xã Minh Quang. Vào thời điểm phát hiện sự việc, thi thể nam thanh niên mặc áo màu màu xanh, quần màu đen. Nhận được tin báo của người dân, cơ quan chức năng đã xuống phong tỏa hiện trường, đưa thi thể nam thanh niên lên bờ.

Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong , đồng thời xác minh danh tính của nạn nhân cũng như thông tin người nhà để có thể trao trả thi thể cho gia đình.

Chi Nguyễn (t/h)