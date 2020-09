Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích khi đi qua con suối dữ trong bão số 5

Đó là chị H.T.N (26, thôn A Pun, xã Tà Rụt), thi thể chị được tìm thấy trên sông Đakrông, cách vị trí mất tích 2 km.



Trước đó, trưa 18/9, khi bão số 5 đang đổ bộ kéo theo mưa lớn sạt lở, chị N. được chồng chở xe máy băng qua 1 con suối ở thôn A Pun thì bất ngờ nước lớn đã cuốn cả 2 đi. Chồng chị N. bơi vào được còn chị N. mất tích. Được biết chị N. có hoàn cảnh khó khăn, chị ra đi để lại chồng cùng 2 người con, đứa 7 tuổi, đứa 4 tuổi...

Cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm thi thể chị N.

Được biết đây là trường hợp mất tích duy nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và trong bão số 5. Tỉnh Quảng Trị là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do bão số 5.



Theo thống kê của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, bão số 5 đã làm hơn 900 ngôi nhà bị tốc mái hư hỏng, hàng chục ha lúa và hoa màu hư hỏng, 2 điểm trường học ở huyện Đakrông bị hư hại...



Ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết tỉnh này đã huy động tất cả các lực lượng tại chỗ. Huy động các lực lượng vũ trang về từng xã, từng thôn.

Những nhà bị hư hỏng và tốc mái, phải sửa sang và lợp lại. Tỉnh cũng sẽ trích một phần ngân sách, để hỗ trợ người dân mua vật tư, vật liệu lợp lại nhà để ổn đinh cuộc sống sau bão số 5.

Cũng trong sáng 19/9, ông Nguyễn Đức Thắng - Chủ tịch UBND xã Sơn Giang (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 1 thanh niên tử vong.



Đó là anh Nguyễn Tuấn H. (SN 1993, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn). Khoảng 4-5 giờ sáng cùng ngày, anh H. cùng 2 người bạn chở nhau trên 1 xe máy từ trung tâm huyện Hương Sơn qua xã Sơn Giang. Khi đến đoạn thông qua cầu tràn Đập Quát (ở xóm 1, xã Sơn Giang), cả 3 xuống dắt xe đi bộ.

Do ảnh hưởng của bão số 5 nên mưa lớn, nước chảy tràn qua mặt cầu nhưng 3 thanh niên vẫn bất chấp nguy hiểm dắt xe máy qua dù cho cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo.

Khi đi qua cầu, H cùng một người nữa trong nhóm 3 thanh niên cùng xe máy bị nước lũ cuốn trôi. Trong đó, một người may mắn bơi được vào bờ, còn anh H. cùng chiếc xe máy bị nước cuốn mất tích. Ngay lập tức, vụ việc đã được thông báo đến người thân và chính quyền địa phương.



Đến 8h sáng cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy, cách vị trí gặp nạn khoảng 10m. Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm và thực hiện các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về mai táng.