Vụ nữ sinh Ngân hàng bị sát hại: Thi thể tìm thấy cách 4km, nghi phạm còn lại đang bỏ trốn

Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng bị sát hại, theo báo An ninh Thủ đô, đến khoảng 12h30 ngày 27/10, thi thể của em Trần Thúy Hiền (18 tuổi, trú tại xã Nguyễn Trãi, Thường Tín, Hà Nội ) đã được tìm thấy cách nơi bị sát hại khoảng 4km.



Liên quan đến vụ việc, đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân, đồng thời thực hiện các biện pháp điều tra vụ án.

Được biết, thi thể của nữ sinh viên được phát hiện ở sâu dưới đám bèo tây, trôi dạt cách khu vực bị sát hại khoảng 4km về phía hạ lưu sông Nhuệ, thuộc địa bàn huyện Thường Tín.



Theo ghi nhận của PV báo Giao Thông, khu vực tìm kiếm thi thể nạn nhân là đoạn sông Nhuệ qua địa phận xã Văn Phú và Nguyễn Trãi. Để nhanh chóng tìm được nữ sinh, lực lượng cứu hộ đã huy động cả xuống cao su và thợ lặn đến khu vực trên.

Vụ án nhận được sự quan tâm của dư luận và đông đảo người dân. Khi nghi phạm được cảnh sát đưa tới hiện trường, hàng trăm người dân đã kéo tới theo dõi. Theo một người dân ở khu vực, nơi nạn nhân bị sát hại có đèn đường nhưng ít khi bật. Hôm em Hiền bị tấn công, đèn đường cũng tắt.





Theo gia đình, hôm xảy ra vụ việc Hiền có đi xe đạp điện đến điểm đỗ gần bưu điện Thường Tín để bắt xe buýt đi học. Khoảng 19h cùng ngày, bạn bè thấy Hiền quay lại điểm gửi xe đạp điện. Tuy nhiên, một giờ sau gia đình gọi điện nhưng em không bắt máy, điện thoại mất liên lạc kể từ 22h cùng ngày.



Theo thông tin từ Theo thông tin từ Zing , ngoài Nguyễn Xuân Trung thì nghi phạm còn lại hiện vẫn đang bỏ trốn. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.





Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ