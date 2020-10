Tìm thấy thi thể thứ 10 của các chiến sĩ thuộc Sư đoàn 337 trong vụ sạt lở ở Quảng Trị

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Đứng ra hiệu cho xe container lùi vào kho, người đàn ông bị ép vào tường tử vong thương tâm

Trong đoạn clip ghi lại diễn biến vụ việc, người đàn ông đứng phía sau đuôi xe container để ra hiệu cho xe này lùi vào kho nhưng không hiểu sao sau đó lại bước vào khe giữa xe và bờ tường dẫn đến tai nạn thương tâm.