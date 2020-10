Cập nhật: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3

Tin tức mới nhất ngày 23/10, trao đổi với phóng viên VTV News, Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 cho biết, chiều 23/10, đường 71 vào thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) đã được thông tuyến phục vụ cho việc các phương tiện và thiết bị vào tìm kiếm 14 nạn nhân mất tích còn lại trong vụ sạt lở đất ngày 12/10.

Video: Zing

Theo đó, lực lượng công binh Quân khu 4 đã hoàn tất nổ mìn, phá những tảng đá lớn trên tuyến đường 71. Hàng loạt xe cơ giới được điều động, đưa vào khu vực sạt lở để tìm kiếm người mất tích.

Sở Chỉ huy tiền phương đã cho bóc từng lớp đất để tìm thi thể do lượng đất đá sạt lở ở Rào Trăng 3 quá lớn. Theo Zing , đến khoảng 15h ngày 23/10, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể thứ 4.

Đến thời điểm hiện tại, những thi thể được tìm thấy đang được lực lượng chức năng đưa ra khỏi hiện trường để chuyển về Bệnh viện Quân y 268 (TP. Huế) bảo quản, lấy mẫu xét nghiệm ADN. Tiếp đến, người thân sẽ đến làm thủ tục nhận diện rồi đưa về quê mai táng.

Pháp luật & Bạn đọc dẫn lại thông tin từ lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế bổ sung, hai nạn nhân trước đó được tìm thấy ở Rào Trăng 3 đã có kết quả xét nghiệm ADN, gồm một người ở tỉnh Quảng Trị và một ở tỉnh Đắk Nông.

Liên quan đến vụ việc, Thiếu tướng Hà Thọ Bình nhận định, thi thể những nạn nhân mất tích có khả năng bị trôi dạt ven suối ở khu vực gần thủy điện Rào Trăng 3. Thực tế, phần sạt lở ở đây chủ yếu là đá, muốn đào bới và tìm kiếm các nạn nhân thì cần phải đưa được các phương tiện cơ giới vào bên trong.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ