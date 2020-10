Cập nhật: Tìm thấy thi thể thứ 5 trong vụ công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3

Tin tức mới nhất ngày 24/10, Zing dẫn lại thông tin từ ông Phan Thiên Định, Phó chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng ngày cho biết, biết lực lượng cứu nạn, cứu hộ vừa phát hiện thêm một thi thể ở khu vực sạt lở tại công trình thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế).



Như vậy, đến thời điểm hiện tại vẫn còn 12 công nhân mất tích ở Rào Trăng 3 vẫn chưa được tìm thấy.

Những thi thể công nhân tìm thấy được lực lượng chức năng đưa bằng đường thủy để về bến đò xã Hương Bình, sau đó tiếp tục chuyển về Bệnh viện Quân y 268 (TP Huế) để bảo quản, lấy mẫu xét nghiệm ADN. Tiếp đến, người thân sẽ đến làm thủ tục nhận diện rồi đưa về quê mai táng.





Theo VOV , sau khi đường bộ lên Rào Trăng 3, Rào Trăng 4 được thông tuyến, nhân thời tiết sáng 24/10 thuận lợi nên các đơn vị quân sự, công an, dân sự tiếp tục tăng cường quân số và đưa các phương tiện xe múc, xe ủi, xe ben vào thủy điện Rào Trăng 3 nhằm đẩy nhanh công tác tìm kiếm.

Hiện tại, kế hoạch tìm kiếm những nạn nhân còn lại được các lực lượng tiến hành theo 3 hướng với 2 lực lượng tìm kiếm theo hướng từ bờ suối lên hiện trường sạt lở, 1 lực lượng tìm từ khu vực bị sạt lở xuống bờ suối.

Để phục vụ công tác tìm kiếm, đội chó nghiệp vụ của Quân khu 4 được chở vào Huế, dự kiến sáng mai sẽ đưa vào hiện trường để hỗ trợ.

