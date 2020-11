Bão số 13 Vamco gió giật cấp 17, áp sát bờ biển Quảng Bình - Quảng Ngãi

Tin bão số 13 mới nhất cập nhật sáng 14/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 13 Vamco tiếp tục mạnh lên một cấp, đạt cấp 13-14, giật cấp 17. Lúc 4h, tâm bão nằm ở phía nam quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế khoảng 390 km về phía đông, cách Quảng Trị khoảng 510 km.

Khu vực có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 nằm trong bán kính 250 km tính từ tâm bão. Còn những nơi cách tâm bão 100 km sẽ hứng chịu gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 trở lên.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão đi theo hướng tây tây bắc, vận tốc 20 km/h. Chiều 14/11, tâm bão cách khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Đà Nẵng khoảng 190 km về phía đông, cách Quảng Trị 300 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 15.

Sau đó, bão giữ hướng đi, vận tốc và tiếp tục giảm cấp. Rạng sáng 15/11, tâm bão nằm ngay trên vùng ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 13. Bão giảm 3 cấp so với 12 giờ trước.

Dự báo đường đi bão số 13



Cơ quan khí tượng dự báo bão tiếp tục đi chếch theo hướng tây tây bắc, vận tốc 15-20 km/h và tiến vào đất liền Hà Tĩnh - Quảng Nam. Hình thái này sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, rồi thành vùng áp thấp trên khu vực trung Lào sau khi đổ bộ.





Sáng và trưa nay (14/11), khu vực từ phía nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 12. Khu vực này sẽ hứng chịu một đợt mưa lớn với lượng phổ biến 250 mm/đợt, có nơi trên 350 mm.

Riêng Thanh Hóa, phía bắc Nghệ An và Quảng Ngãi, mưa giảm hơn, dao động 50-150 mm. Đợt mưa này kéo dài trong các ngày 14-16/11.

Ảnh hưởng của bão, vùng biển phía tây khu vực bắc và giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 13-14, giật cấp 17. Sóng biển cao 5-7 m, vùng gần tâm bão cao 9-11 m; biển động dữ dội.



Vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, huyện đảo Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm và Hòn Ngư) có mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14; biển động rất dữ dội.



Vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi cũng có mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14. Biển động rất dữ dội.

Phía bắc vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo vùng ven biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có thể xuất hiện nước dâng cao 0,5-1 m.

Khuyến cáo bà con ngư dân tuyệt đối không ra khơi, không di chuyển vào phạm vi ảnh hưởng của bão. Vùng nguy hiểm trên biển là nơi có thể xuất hiện gió cấp 12, giật cấp 15 kèm theo sóng rất lớn, cao 4-6 m ở gần ven bờ, và cao tới 10 m ở gần tâm bão. Các thuyền nhỏ và khu nuôi trồng thủy sản ven bờ phải hoàn thiện các phương án ứng phó với gió mạnh và sóng lớn trong ngày 14/11.

Trên đất liền, do bão số 13 có hoàn lưu rộng nên mưa dông, lốc ở rìa xa của cơn bão sẽ xuất hiện từ ngày 14/11, khi bão còn ở trên khu vực phía nam quần đảo Hoàng Sa.

Các tỉnh, thành từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Nam có gió mạnh nhất từ trưa đến đêm 14/11. Còn ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, gió mạnh nhất sẽ xuất hiện từ tối nay đến sáng 15/11.

Cảnh báo mưa lớn: Từ 14 đến 16-11, từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150-250mm/đợt, có nơi trên 350mm; ở Thanh Hóa, phía Bắc Nghệ An và Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa từ 50-150mm/đợt.

Theo Hà Ly/SKCĐ