Bão số 4 trên Biển Đông sẽ gây mưa lớn cho Bắc Bộ và Trung Bộ đến hết ngày 23/8

Theo thông tin mới nhất của Trung tâm dự báo và Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 4 . Lúc 7h sáng nay, tâm bão nằm cách quần đảo Hoàng Sa 630km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8, giật cấp 10, sóng biển dữ dội.

Tin bão số 4 trên biển Đông

Trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có thể tiếp tục mạnh lên. Dự báo sáng mai 19.8, tâm bão nằm trên vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9, giật cấp 11.

Dự báo thời tiết trong những giờ tiếp theo, bão số 4 tiếp tục di chuyển theo hướng tây Tây Bắc với vận tốc từ 15-20 km/h và đi vào đất liền tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Sáng ngày 20/8, sức gió vùng gần tâm bão đạt cấp 8 giật cấp 10.

Bão tiếp tục di chuyển theo hướng đi và vận tốc không đổi, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hiện Cơ quan khí tượng của Hong Kong dự báo bão sẽ đạt cường độ gió cực đại vào ngày 19/8 là cấp 9, giật cấp 11. Tuy nhiên bão số 4 được đánh giá là một cơn bão mạnh khi nó không suy yếu nhanh khi vào đất liền mà chỉ giảm từ từ.

Cơ quan khí tượng dự báo đường đi của bão số 4 trong những giờ tới

Phó Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia , ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, bão số 4 không có khả năng đỏ bộ vào đất liền nước ra, nhưng hoàn lưu bão và sau bão có thể khiến cho Bắc Bộ và Trung Bộ chịu cảnh mưa lớn dài ngày.

Trước đó, các tỉnh miền Bắc đã phải trải qua những đợt mưa lớn trên diện rộng, đặc biệt là trong hai ngày 16-17/8. Đến ngày 20/8, Bắc Bộ sẽ lại bước vào một đợt mưa mới kéo dài đến hết ngày 23/8.

Your browser does not support HTML5 video.

TIN KHẨN BÃO SỐ 4: Bão rất mạnh và có hướng đi khó lường

Theo Phương Hoa/SKCĐ