Tin bão số 5 mới nhất ngày 16/9: Giật cấp 10 và tiến thẳng về đất liền nước ta

Dự báo thời tiết trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ di chuyển được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 7h sáng ngày mai 17/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14.5 độ Vĩ Bắc, 114.5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm nhất trên Biển Đông trong 24 giờ tới ở vào khoảng Phía Bắc vĩ tuyến 11,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ ngư dân trên biển thuộc vùng hoạt động của bão cần phải nhanh chóng di chuyển, tránh trú đến nơi an toàn.

Bão số 5 đang di chuyển về phía nước ta

Do ảnh hưởng của Bão số 5 nên khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9 cấp 10 gật cấp 12 biển động mạnh.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, Bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7h ngày 18/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16.2 độ Vĩ Bắc 109,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 giật cấp 14. Trong đó vùng biển ngoài khơi các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Nam là những khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng, sức gió mạnh cấp 11 giật cấp 13 và sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Đến 7h ngày 19/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 104,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào-Thái Lan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, gây mưa cho các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ vào cuối tuần.

Bão số 5 trên biển Đông

Theo Phương Hoa/SKCĐ