Tin bão số 6 mới nhất ngày 11/10: Bão tăng tốc giật cấp 10, dự kiến đổ bộ vào miền Trung chiều nay

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, vào khoảng 4h sáng nay 11/10, tâm bão cách tỉnh Quảng Nam khoảng 240km, cách Quảng Ngãi khoảng 180km, cách Bình Định khoảng 170km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12h tới, bão số 6 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và tiến thẳng vào phía đất tiền nước ta, các tỉnh chịu nhiều ảnh hưởng nhất của bão số 6 là từ Quảng Nam đến Bình Định.

Dự báo đường đi của bão số 6

Vào khoảng 16h chiều nay 11/10, tâm bão trên đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Trong 12 đến 24h tiếp theo bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi sau đó là một vùng áp thấp. Dự báo đến khoảng 4h sáng mai 12/10, tâm vùng áp thấp trên đất liền phía Nam Lào.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới là phía Bắc vĩ tuyến 12,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm này cần phải nhanh chóng neo đậu tránh trú đến nơi an toàn.

Do ảnh hưởng của bão số 6, ở vùng Đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa trong khoảng từ 100-150mm. Trong sáng nay, trên đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định có gió mạnh cấp 6, 7 giật cấp 9. Riêng đất liền các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 7, 8, giật cấp 10. Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Quảng Trị, Phú Yên có gió mạnh giật cấp 6, 7.

Bão số 6 hướng về phía đất liền miền Trung và dự kiến đổ bộ vào chiều nay

Cũng do ảnh hưởng của bão số 6 kết hợp với gió mùa đông bắc nên từ hôm nay đến ngày 13/10, các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam là 500-700mm, có nơi trên 700mm. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ 400-600mm. Các tỉnh Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên từ 300-500mm. Ở Nam Hà Tĩnh và khu vực Bắc Tây Nguyên từ 200-300mm.

Tình hình mưa lũ trên các sông hiện nay vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Dự báo trong ngày hôm nay, nước lũ trên các sông như sông Bồ, sông Hương vẫn sẽ dao động ở mức cao, trên sông Ngàn Sâu, Kiến Giang, Thạch Hãn, Vu Gia-Thu Bồn, nước đã bắt đầu giảm dần tuy nhiên tình hình mưa lũ vãn còn diễn biến rất phức tạp.

Đặc biệt, từ nay đến ngày 14/10, ở các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum cần đề phòng xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn cũng nhận định, tình trạng ngập lụt trên diện rộng ở vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam vẫn tiếp tục diễn ra và khả năng sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Your browser does not support HTML5 video.

Dự báo bão số 6





Theo Phương Hoa/SKCĐ