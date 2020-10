4 tỉnh thành miền Trung cho học sinh nghỉ học tránh bão số 9 Molave

Cơ quan khí tượng đây là cơn bão di chuyển nhanh, nguy hiểm và sức gió mạnh có vùng ảnh hưởng rộng. Để đảm bảo an toàn cho người dân và học sinh các tỉnh thành bị ảnh hưởng do bão, nhiều địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học.

Tại Quảng Nam, ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết, đã chỉ đạo các trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố; hiệu trưởng trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú; giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh cho 356.760 học sinh từ mầm non đến THPT nghỉ học ngày 27 đến 28/10 để tránh bão.



Trước khi nghỉ, các trường được yêu cầu chằng chống trường lớp, nhà làm việc, nhà kho, cây xanh và các công trình xây dựng để phòng tránh gió bão làm tốc mái, ngã đổ.



Các trường tổ chức di chuyển tài liệu, sách vở, thiết bị các phương tiện kỹ thuật đến nơi an toàn tránh ướt, hư hỏng và tắt các thiết bị điện khi phòng không có người làm việc. Các trường ở vùng trũng thấp, nơi có thể chịu ảnh hưởng của lũ cần thông báo cho học sinh và phụ huynh đề phòng lũ quét, sạt lở đất...

Còn Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng cũng quyết định cho 270.000 học sinh nghỉ học từ ngày 28 đến 29/10. Các học sinh này từ bậc mầm non đến THPT. Các trường được yêu cầu rà soát, kiểm tra và có biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh và phòng, chống cây xanh ngã đổ.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng chiều 26/10 đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động theo dõi tình hình bão lũ. Tỉnh yêu cầu cho khoảng 370.000 học sinh nghỉ học từ chiều 27/10 cho đến khi có thông báo mới. Các trường chủ động kê bàn ghế, sắp xếp trang thiết bị dạy học tránh bão lũ.

Tiếp nhận chỉ đạo trên, ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định cho biết, Sở đã đề nghị UBND tỉnh các huyện, thị xã, thành phố nhắc nhở các Phòng giáo dục, các trường về bảo quản thư viện, các phòng chức năng. Hiện, các trường đã thông báo cho học sinh về thông tin cơn bão; đồng thời sắp xếp trang thiết bị dạy học, sách vở cất giữ nơi an toàn.

Còn tại Quảng Ngãi hiện có khoảng 280.000 học sinh từ mầm non tới THPT. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giáo dục phối hợp với UBND các huyện, thành phố tùy theo tình hình thực tế bão, mưa, lũ tại địa phương, chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.



Theo ông Đỗ Văn Phu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi, trước mắt, Sở theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, có thể cho toàn bộ học sinh nghỉ học vào ngày mai (27/10).

Dự báo đường đi bão số 9 Molave