Lên kịch bản sơ tán 1,2 triệu dân ở 7 tỉnh thành khi bão số 9 đổ bộ mạnh cấp 12

Từ sáng 27/10, vùng biển ven bờ các tỉnh Quảng Nam - Phú Yên chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão với nguy cơ về dông lốc, gió mạnh cấp 12, giật cấp 14.



Còn đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên từ đêm 27 đến ngày 28/10, khu vực đất liền chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu gió bão, với sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 13.

Dự báo đường đi bão số 9

Nhận định về sức ảnh hưởng của bão, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết với sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 15, bão gây ra sóng cao 8-10 m ở Biển Đông. Vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có sóng cao 4-7 m.



Cũng theo ông Khiêm, bão duy trì theo hướng Tây, đi thấp, không chịu tác động của không khí lạnh nên sẽ không hạ cường độ như bão Saudel. Phạm vi ảnh hưởng của bão rộng từ Bắc đến Nam Trung Bộ, địa hình thoáng; trong khi đó khu vực miền Trung vừa chịu tổn thương kéo dài do mưa lũ vì vậy bão Molave có thể sẽ gây thiệt hại rất nặng nề. Khi bão suy yếu với sức gió mạnh cấp 8 đến cấp 9, có thể còn vào đến khu vực Tây Nguyên.



Trước nguy cơ bão số 9 có thể tác động lớn tới các tỉnh miền Trung, ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, cho biết đơn vị đã lên phương án sơ tán khẩn cấp với hơn 1,2 triệu dân ở 7 tỉnh thành trong trường hợp bão đổ bộ đất liền theo kịch bản được dự báo mạnh cấp 12. 7 tỉnh thành nằm trong kịch bản đó là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai báo cáo công tác chỉ đạo các địa phương ứng phó với bão số 9 sáng 26/10. Ảnh: Ngọc Hà.

Tính đến sáng nay, bộ đội biên phòng, cơ quan thủy sản đã tổ chức kêu gọi, thông tin đến hơn 59.000 tàu với hơn 589.000 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Hiện, hơn 25.000 tàu thuyền còn hoạt động trong khu vực vùng biển từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa. Trong khi tổng sức chứa tại 21 khu neo đậu chỉ đáp ứng được khoảng 61% nhu cầu thực tế.

Trong 2 ngày tới, các tỉnh hiện đang tích cực triển khai, hướng dẫn, sắp xếp neo đậu tàu thuyền, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tại nơi tránh trú, nhất là các bến cảng lớn, tàu vận tải và tàu vãng lai, tránh để xảy ra các sự cố như các tàu gặp nạn ở bão số 12 Damrey năm 2017.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán người dân tại các khu du lịch, các khu vực có nguy cơ sạt lở ngay trong thành phố; hướng dẫn người dân chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết theo phương châm "4 tại chỗ" đề phòng mưa lũ kéo dài.



Đối với ngành giáo dục, hiện thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định đã cho học sinh nghỉ học để phòng tránh bão số 9.

Dự báo đường đi bão số 9 Molave