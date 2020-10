Bão số 9 Molave dự kiến đổ bộ Đà Nẵng - Phú Yên sáng 28/10, mạnh cấp 12

Chiều 26/10, ông Trần Quang Năng (Trưởng phòng Dự báo thời tiết , Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) nhận định bão số 9 Molave có đặc điểm của một cơn bão nguy hiểm với tốc độ di chuyển nhanh, cường độ mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng.





"Chúng ta đang đối mặt với cơn bão mạnh nhất từ đầu năm và có thể là mạnh nhất trong mùa bão năm nay", ông Năng nói. Theo đó, bão số 9 di chuyển nhanh, khả năng ảnh hưởng đến vùng biển ngoài khơi, vùng biển ven bờ từ rất sớm.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời điểm lúc 16h ngày 26/10, bão số 9 cách đảo Song Tử Tây khoảng 500 km về phía đông đông bắc. Thời điểm này, bão có sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15. So với 6 giờ trước, cường độ bão mạnh lên một cấp.

Ảnh mây vệ tinh bão số 9 chiều 26/10. Ảnh: NCHMF.



Dự báo, đêm nay và ngày mai, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc 20-25 km/h và tiếp tục mạnh lên. Chiều mai 27/10, tâm bão cách bờ biển Đà Nẵng - Phú Yên khoảng 400 km về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 16. Cơ quan khí tượng nhận định, đây có thể là thời điểm cơn bão đạt cường độ cực đại.



Dự báo, từ sáng đến trưa 28/10, bão giữ vận tốc hướng và di chuyển, đi vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Lúc này, bão có sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14.



Đến 16h cùng ngày, tâm bão nằm trên đất liền khu vực bắc Tây Nguyên. Sức gió giảm xuống còn cấp 8, giật cấp 10.



Về tình hình thời tiết trên biển, do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa có mưa bão. Gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-13, giật cấp 16. Sóng biển cao 8-10 m.



Từ chiều mai (27/10), vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) dự báo có gió mạnh cấp 9-11, sau tăng lên cấp 12-13, giật cấp 15. Sóng biển cao từ 6-8 m, biển động dữ dội.

Dự báo đường đi của bão

Ảnh hưởng của hoàn lưu phía bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11. Sóng biển cao 4-6 m.

Ông Năng chia khả năng ảnh hưởng bão đối với đất liền thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1, bão đổ bộ trực tiếp gây mưa lớn diện rộng cho khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên. Mưa bắt đầu từ đêm 27/10 và kéo dài đến đêm 28/10, lượng phổ biến 200-400 mm.

Giai đoạn 2, hoàn lưu bão suy yếu trên đất liền kết hợp với không khí lạnh tăng cường ngày 28/10 khiến trọng tâm mưa dịch chuyển lên phía bắc. Do đó khu vực các tỉnh từ phía nam Nghệ An, trải dọc xuống Quảng Bình đến hết ngày 31/10 có mưa lớn với tổng lượng mưa trong 4 ngày tại lên đến 500-700 mm.

Dự báo chi tiết về tình hình thời tiết đất liền, từ đêm mai 27/10 đến ngày 29/10, các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên có mưa lớn với tổng lượng phổ biến 200-400 mm, phía bắc Tây Nguyên mưa 100-200 mm/đợt.



Từ ngày 28-31/10, khu vực từ Quảng Trị đến Nghệ An mưa lớn với tổng lượng phổ biến 200-400mm. Riêng phía nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa đặc biệt lớn với tổng lượng phổ biến 500-700 mm/đợt.



Do mưa lớn, các sông từ Nghệ An đến Phú Yên và Gia Lai, Kon Tum có khả năng cao xuất hiện một đợt lũ mới. Mực nước trên nhiều sông có khả năng lên báo động 2 và báo động 3. Chuyên gia lo ngại nguy cơ ngập lụt diện rộng quay trở lại các tỉnh Trung Bộ.

Your browser does not support HTML5 video.

Dự báo đường đi bão số 9 Molave

Theo Hà Ly/SKCĐ