Tin buồn: Nghệ sĩ Ánh Hoa qua đời ở tuổi 79 do tai biến mạch máu não

Clip: Tài xế xe container phanh cháy đường để tránh cô gái trẻ lao ra trước đầu xe tự sát

Cô gái trẻ đột ngột lao ra trước đầu xe trong đêm tối với ý định tự tử, rất may đã có một cô gái khác ngăn cản kịp thời khiến cho tài xế container kịp phanh xe và đánh lái tránh được cô gái trong gang tấc.