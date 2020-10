Tin lời "cò" môi giới dụ dỗ sang New Zealand đổi đời, 9 người Nghệ An Hà Tĩnh mất trắng 1,3 tỉ

Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hà Tĩnh ), cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hải Dương về tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ". Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Trần Hải Dương giới thiệu mình có quen biết một người phụ nữ tên T. chuyên làm thủ tục đi New Zealand và nhận lời sẽ giúp cho một số cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có cơ hội đi xuất khẩu lao động.

Chân dung đối tượng Trần Hải Dương

Anh Trần Văn H. (SN 1982), trú xã Tân Dân, huyện Đức Thọ Hà Tĩnh) là một trong những nạn nhân không may mắn đã tin những lời dụ dỗ của Dương. Hắn đồng ý giúp anh H. làm thủ tục xuất khẩu lao động New Zealnd và đưa ra chi phí 18.000 USD, đặt cọc trước 100 triệu đồng, sau 3 tháng không đi được sẽ hoàn trả lại tiền. Tin tưởng Dương tháng 4/2019, anh H. đã đưa cho Dương số tiền 50 triệu đồng để đặt cọc.

Dương chuyển vào tài khoản của chị T. để làm thủ tục xuất khẩu cho anh H nhưng do không thể đưa người đi như dự kiến nên chị T. đã hoàn trả lại tiền cho Dương, nhờ Dương chuyển cho anh H. Khi anh H. gọi điện hỏi kết quả Dương, hắn đã nảy sinh lòng tham và yêu cầu anh H. nộp thêm tiền để chuẩn bị bay. Tin tưởng Dương, anh H. lại tiếp tục nộp thêm cho Dương 148 triệu đồng.

Sau khi nhận được tiền, DƯơng đã dùng toàn bộ để tiêu xài cá nhân. Nhận ra thủ đoạn này có thể kiếm được một số tiền lớn trong chốc lát, tháng 2/2019, Dương đã nhận tiếp 250 triệu đồng tiền cọc của chị V. (SN 1972), chị N. (SN 1969), anh H. (SN 1984), anh C. (SN 1975), cùng ở xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) và anh Nguyễn Văn T. (SN 1984, ở thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà). Cùng lời hứa hẹn sẽ làm thủ tục đi xuất khẩu lao động sang New Zealand, 5 nạn nhân trên đã tin tưởng giao số tền không nhỏ nhờ Dương giúp đỡ. Đến tháng 10/2019, Dương yêu cầu 5 người nói trên đã chuyển cho Dương 750 triệu đồng để hoàn tất các thủ tục bay. Dương sau đó đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Công an hiện đã khởi tố và bắt giam bị cáo Trần Hải Dương

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh, cho biết hiện đã xác định được Trần Hải Dương đã lừa đảo chiếm đoạt của 9 cá nhân trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An với số tiền trên 1,3 tỷ đồng.

Để phục vụ quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị những ai là bị hại liên quan đến vụ án, đối tượng nêu trên thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: Số 268 đường Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), SĐT: 0692928312 hoặc Điều tra viên Lưu Thị Hoài Phương. Số ĐT 0988513777.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ