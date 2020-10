Tin lũ khẩn cấp trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh đến Quảng Nam, người dân cần lưu ý

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Chở bạn gái vẫn mải bấm điện thoại, thanh niên tạt đầu ô tô mà không biết

Thanh niên chở bạn gái phía sau nhưng vẫn dán mắt vào điện thoại khiến chiếc xe máy tạt đầu ô tô phía sau trong vô thức suýt chút nữa đã gây ra tai nạn thảm khốc cho cả 2.