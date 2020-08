Thêm 2 ca nhiễm COVID-19 mới đều từng đi du lịch Đà Nẵng

Theo bản tin lúc 6h ngày 9/8/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 , Hà Nội và Bắc Giang là 2 tỉnh ghi nhận ca nhiễm mới. Sáng nay, có 2 ca bệnh mới, nâng tổng số ca bệnh ở Việt Nam lên 812 ca,.

Thông tin chi tiết về các ca nhiễm mới:

Bệnh nhân 811 (BN 811): nữ, 33 tuổi, trú tại xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 21-24/7/2020, bệnh nhân là F1, cùng 5 người trong gia đình (BN673, BN674, BN744, BN793, BN794) đi du lịch Đà Nẵng.

Ngày 8/8/2020, kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 là bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Bệnh nhân 812 (BN 812): nam, 63 tuổi, có địa chỉ tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Bệnh nhân là F1 của BN447 (đi du lịch Đà Nẵng), tiếp xúc lần cuối ngày 27/7/2020.

Ngày 03/8/2020, Bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt, mệt mỏi, chán ăn. Qua giám sát, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Như vậy, tính đến sáng nay Việt Nam đã ghi nhân 812 ca nhiễm, trong đó có 317 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Số ca nhiễm liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 là 355 ca.

Về công tác điều trị, đến nay đã có 395/812 ca bệnh COVID-19 của nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 48,6 % tổng số ca bệnh COVID-19 trong cả nước. Hiện đã có 40 bệnh nhân có kết quả âm tính từ 1 - 2 lần và còn 367 bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp trong đúng mùa thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020. Dịch bệnh đã khiến 26.186 thí sinh trong cả nước không thể tham dự kỳ trong đợt 1.

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong buổi chiều 8/8 là 866.946 thí sinh, đạt tỷ lệ 96,3% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi.Tổng số thí sinh không đến làm thủ tục dự thi là 32.229 chiếm tỷ lệ 3,58%; trong đó, tổng số thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên không thể dự thi là 26.186 chiếm tỷ lệ 2,91% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi.

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các hội đồng thi nắm bắt tình hình cụ thể của từng thí sinh và yêu cầu, trong trường hợp khẩn cấp phải cáo ngay cho Ban Chỉ đạo quốc gia để có phương án xử lý phù hợp nhằm bảo đảm vừa đúng quy chế thi, vừa bảo đảm quyền lợi của thí sinh.

Sáng nay (9/8/2020), thí sinh bước vào kỳ thi môn Ngữ văn. Đến buổi chiều bước vào kỳ thi môn Toán.

