Cô giáo mầm non bị tạm đình chỉ công tác dù không dùng chun bắn trẻ

Dù chủ cơ sở mầm non và lãnh đạo Phòng GD&ĐT đều đã bác bỏ thông tin cô giáo mầm non dùng chun bắn trẻ nhưng 2 giáo viên phụ trách lớp vẫn bị yêu cầu tạm nghỉ việc và viết bản kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Liên quan đến vụ cô giáo mầm non bị tố dùng chun bắn trẻ ở Hải Phòng, mới đây bà Nguyễn Thị Thu Thùy - chủ cơ sở nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Hoa Trạng Nguyên (thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng ) cho biết, 2 cô giáo liên quan đến sự việc đã được yêu cầu tạm nghỉ việc.

Cơ sở nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Hoa Trạng Nguyên.

Theo bà Thùy cho biết, 2 cô giáo Đào Thị B. và Vũ Thị H. đang trong thời gian nghỉ tạm thời, viết bản kiểm điểm rút kinh nghiệm và ổn định lại tâm lý. Tuy nhiên, 2 giáo viên này bị kỷ luật vì để xảy ra tình trạng học sinh đánh nhau trong lớp, chứ không phải do bị tố dùng chun bắn học sinh.

Cụ thể, ngày 29/6, trong khi cô B. chuẩn bị đồ ăn cho trẻ, cô H. mải bấm điều hòa không để ý nên đã để cháu K. và cháu M. trêu chọc nhau.

Trước đó 5 hôm, trong giờ học vẽ, cô H. đang kê bàn thì cháu K. ngồi trước ngửa cổ khóc một cháu học sinh tên T. đã cầm ghế ngồi cạnh và đè lên chân cháu K.

Theo thông tin trên báo VTC News, vì 2 lý do này mà các cô giáo được chủ cơ sở yêu cầu tạm nghỉ việc và viết bản kiểm điểm.

"Hai cô làm việc ở đây hơn 2 năm, đều có con nhỏ nên rất yêu quý trẻ, trước nay chưa từng xảy ra vi phạm gì. Tôi cùng 2 cô giáo cũng đã trực tiếp tới gặp gỡ gia đình cháu K. để giải thích với gia đình", bà Thùy nói.

Trùng hợp ở chỗ, bé K. cũng chính là học sinh trong clip tố cáo "Cô giáo dùng dây nịt (dây chun vòng) bắn vào học sinh trong giờ chơi do bé nghịch ngợm".

Clip tố giáo viên dùng chun bắn học sinh được đăng tải lên mạng xã hội



Sau khi nắm được thông tin sự việc, Phòng GD&ĐT Tiên Lãng đã vào cuộc xác minh và khẳng định với báo chí rằng nội dung phản ánh cô giáo dùng dây chun bắn vào người trẻ là chưa chính xác.

Nữ giáo viên và chủ cơ sở mầm non Hoa Trạng Nguyên cũng nói không có chuyện dùng dây chun bắn cháu K.

"Thời điểm xảy ra vụ việc, cháu K. mới đi học được khoảng 1 tuần. Trong lớp cháu chỉ theo cô H. Khi cô H. dẫn học sinh khác đi vệ sinh, cháu K. đứng khóc nên cô B. lấy kẹo C để trên cửa sổ tới dỗ dành cháu. Cô B. có cầm vào cổ áo cháu nhưng không có việc dùng dây nịt bắn cháu K. như phản ánh", cô Thùy nói.

Sau sự việc phòng GD&ĐT Tiên Lãng cũng yêu cầu chủ cơ sở mầm non nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo đối với đội ngũ giáo viên tại nơi mình quản lý.

