Vụ bé gái 2 tháng tuổi tử vong sau tiêm vắc xin 5 trong 1: Thêm 4 trẻ có biểu hiện sốc phản vệ

Sáng 13/10, bà Mai Lan Hương, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cho hay, sau vụ bé gái 2 tháng tuổi tử vong sau tiêm vắc xin 5 trong 1, trong 2 ngày 12 và 13/10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La đã tiếp nhận 5 trẻ có độ tuổi từ 2 đến 7 tháng tuổi thuộc xã Chiềng Xôm và phường Chiềng An, TP Sơn La có biểu hiện bất thường sau khi tiêm vắc-xin 5 trong 1 (mũi 1 - 2 - 3) tại Trạm y tế xã, phường.

1 trong số các trẻ nhập viện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La



Đáng chú trường hợp trẻ sốc phản vệ độ 4, trẻ được cấp cứu sau 4 tiếng đồng hồ đã tử vong. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La tiếp tục theo dõi, điều trị cho 4 trường hợp còn lại theo phác đồ của Bộ Y tế.



Trường hợp bé gái tử vong là cháu Phạm Gia H. (SN 2020) ngụ tại Bản Ái, xã Chiềng Xôm, TP Sơn La. Được biết khoảng 10h sáng 12/10, bé H. được tiêm phòng mũi 1, vắc-xin 5 trong 1 tại Trạm Y tế xã Chiềng Xôm.



Khoảng 2 tiếng sau khi tiêm, bé H. có biểu hiện tím tái, thở nhanh được gia đình đưa trở lại trạm y tế. Tại đây, trẻ được tiêm 1 mũi Adrenalin rồi tiếp tục chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La cấp cứu.



Thời điểm nhập viện, trẻ li bì, tím tái toàn thân, chân tay lạnh, thở nhanh, rút lõm lồng ngực, không tự thở, ngừng tim, không xuất huyết dưới da. Chẩn đoán phản vệ độ 4 nghi sau tiêm phòng mũi 1 vắc-xin 5 trong 1. Các bác sĩ tiến hành cấp cứu phản vệ theo phác đồ của Bộ Y tế, đặt nội khí quản, thở máy, cấp cứu ngừng tuần hoàn nhưng trẻ không qua khỏi lúc 16 giờ cùng ngày 12/10.



Các cháu bé còn lại cũng có biểu hiện sốc phản vệ được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La là Lò Quang K. (2020); ngụ tại bản Phứa Cón, phường Chiềng An; Lò Thị Thu H. (SN 2020) và Lò Minh Đ. (SN 2020) cùng ngụ tại Bản Tông, phường Chiềng Xôm; Tòng Ánh D. (SN 2020) ngụ tại tổ 3, phường Chiềng An, TP Sơn La.



Đến sáng 13/10, ghi nhận tại bệnh viện của Báo Người lao động cho hay, 3 cháu đang nằm tại phòng cấp cứu và 1 cháu đã được chuyển về phòng điều trị bình thường.

Vắc xin 5 trong 1 Combe Five của Ấn Độ chính thức được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng từ năm 2019 thay thế vắc xin Quinvaxem sử dụng trong hơn 10 năm trước đó.

Bà Mai Lan Hương - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La khuyến cáo, phụ huynh cần chú ý theo dõi trẻ tại nhà sau khi tiêm chủng. Thứ nhất cần theo dõi trẻ li bì hay tỉnh táo, có bỏ bú không.



Thứ hai, theo dõi thân nhiệt, theo dõi màu sắc da và niêm mạc; tay chân có hồng, có ấm… Khi phát hiện bất cứ triệu chứng bất thường nào, cần gọi điện ngay đến cán bộ y tế nơi mình trực tiếp tiêm và đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất trong thời gian sớm nhất để được cấp cứu kịp thời.

