Tin nhắn trên Messenger đã bị gỡ làm thế nào để xem lại?

Từ khi facebook có chức năng gỡ tin nhắn vô thời hạn có vẻ như khiến nhiều người thích thú với điều này. Thế nhưng nếu nghĩ những tin nhắn đã gỡ sẽ không thể lấy lại được nữa thì đó là điều hoàn toàn sai lầm. Vẫn còn rất nhiều cách có thể giúp bạn đọc lại được những tin nhắn đã gỡ.

Theo lý thuyết, một khi bạn đã gỡ tin nhắn thì nó sẽ biến mất hoàn toàn khỏi hệ thống Messenger và bạn sẽ không thể xem lại được nữa. Nhưng trên thực tế, bạn vẫn có thể đọc lại được tin nhắn đã xóa hay bị gỡ nếu biết áp dụng một số thủ thuật nhỏ và dễ thực hiện. Dưới đây là một số cách thú vị giúp bạn lấy lại tin nhắn đã gỡ trên ứng dụng Messenger.

Mặc dù tin nhắn đã bị gỡ trên Messenger nhưng bạn vẫn có thể xem lại bằng một vài bước cơ bản dưới đây.

Cách 1: Sao lưu tin nhắn bằng việc gửi thông báo đến Email

Bước 1: Trên màn hình của Facebook, bạn nhấn vào biểu tượng mũi tên nhỏ ở góc bên phải màn hình để mở menu tùy chọn, sau đó chọn vào mục Cài đặt.

Bước 2: Bạn nhấn vào mục Thông báo ở cột chức năng ở bên trái màn hình. Trong phần Cài đặt thông báo bạn nhấn vào chữ Chỉnh sửa.

Bước 3: Ở phần "NỘI DUNG BẠN SẼ NHẬN", chọn "Tất cả thông báo, trừ những thông báo bạn đã bỏ theo dõi". Như vậy, những thông báo trên Facebook và cả những tin nhắn đã sẽ được gửi đến mail của bạn.

Cách 2: Sao lưu và tải tin nhắn xuống thiết bị của bạn

Để xem lại những tin nhắn đã bị gỡ trên Messenger, bạn có thể tải toàn bộ dữ liệu trên Messenger về máy bằng những thao tác đơn giản sau:

Bước 1: Vào phần Cài đặt trên Facebook

Bước 2: Trong phần Cài đặt chung có dòng chú thích "Thông tin của bạn trên Facebook".

Bước 3: Tại phần "Thông tin của bạn trên Facebook" nhấn vào mục "Tải thông tin của bạn xuống".

Bước 4: Tại đây, để lấy lại được tin nhắn đã bị gỡ trên Messenger, bạn vào phần "Tất cả dữ liệu của tôi", chọn ngày tháng mà bạn muốn tải.

Ví dụ nếu bạn muốn xem những tin nhắn mà đối phương đã gỡ trong ngày hôm qua thì bạn chọn mốc thời gian từ ngày 30/8 - 30/8. Khi đó hệ thống sẽ chỉ giúp bạn tải tất cả tin nhắn của ngày hôm đó xuống. Như vậy sẽ giúp quá trình tải được nhanh hơn và đỡ nặng máy hơn.

Bước 5: Bạn lựa chọn định dạng HTML, lựa chọn chất lượng cao để có thể xem lại những tin nhắn đã bị gỡ trên Messenger ở chất lượng cao nhất.

Bước 6: Ở mục này bạn chỉ cần chọn vào phần "Tin nhắn" để có thể xem lại những tin nhắn đã bị xóa trên Messenger, còn lại thì bạn có thể chọn bỏ tích để hệ thống không tải về.

Bước 7: Sau khi đã thiết lập xong mọi thứ, bạn chọn mục "Tạo file" để hệ thống tải file về máy tính. Sau đó bạn có thể xem lại được tất cả những tin nhắn đã bị gỡ trên Messenger. Quá trình tải file sẽ mất môt lúc khá lâu.

Bước 8: Ngay sau khi dữ liệu sẵn sàng Facebook sẽ thông báo cho bạn.

Bước 9: Ở đây sẽ xuất hiện file thông tin của bạn, hãy nhấn tải xuống để tiến hành tải file này về máy tính.

Bước 10: Hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu để xác nhận trước khi tiến hành tải file, tại đây bạn hãy nhập mật khẩu Facebook của mình vào.

Bước 11: Sau khi nhập mật khẩu xong là chúng ta đã có thể tải file này xuống, quá trình tải sẽ diễn ra khá lâu do đó bạn đọc cần có một đường truyền tổ, ổn định. Và hãy nhớ tiến hành giải nén ngay sau đó.

Bước 12: Tại đây bạn có thể lựa chọn phần Index.html để mở các tin nhắn này ra trên nền web

Bước 13: Nhấn chọn phần tin nhắn của bạn trên nền web.

Bước 14: Lựa chọn người mà bạn muốn xem lại các tin nhắn đã chat với họ. Ngay lập tức tin nhắn hiện ra, bạn đã có thể xem lại được tin nhắn mà bạn muốn.





Để xem lại tin nhắn đã bị gỡ trên Messenger của Facebook thì cách duy nhất là bạn hay làm theo các bước mà chúng mình vừa hướng ở trên.

Your browser does not support HTML5 video.

Cách khôi phục tin nhắn đã xoá trên messenger mới nhất

Theo Phương Hoa/SKCĐ