Tin Tống Uy Long và La Vân Hi sánh đôi cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim mới khiến khán giả ngán ngẩm

"Ngự Giao Ký" là dự án phim chuyển thể từ tiểu thuyết cổ trang kì ảo đình đám cùng tên của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Tác phẩm xoay quanh hai nhân vật chính là Kỷ Vân Hòa và Trường Ý. Mới đây, trên mạng xã hội khi những thông tin đầu tiên về "Ngự giao ký" chuẩn bị chuyển thể thành phim được hé lộ, mọt phim Trung đã rầm rộ đồn thổi có thể vai nữ chính sẽ do Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận.

Về phần vai nam chính thì rất có thể sẽ vào tay hai nam thần Tống Uy Long hoặc La Vân Hi. Trên thực tế, Địch Lệ Nhiệt Ba, Tống Uy Long La Vân Hi đều là những diễn viên sở hữu nhan sắc tuyệt đỉnh cùng lượng fan đông đảo hàng đầu Cbiz. Vậy nhưng khi tin đồn về người đảm nhận các vai nam, nữ chính "Ngự Giao Ký" được tung ra vẫn khiến khán giả "than trời".

Thông tin về bộ ba đang được lan truyền rộng rãi

Lý do cho sự bất mãn này là bởi hai diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba, Tống Uy Long vốn được mệnh danh là "bình hoa di động" chỉ có nhan sắc còn phần diễn xuất lại không được đánh giá cao. Thông thường mô típ của các biên kịch, đạo diễn Trung Quốc sẽ ghép một diễn viên có nhan sắc và một diễn viên có diễn xuất tốt vào để bù trừ cho nhau. Việc Tống Uy Long và Địch Lệ Nhiệt Ba kết hợp sẽ tạo ra một bộ phim "đơ toàn tập" chính là nỗi khiếp sợ mà khán giả không muốn chứng kiến.

Về phần La Vân Hi, diễn xuất của mỹ nam này không có gì đáng chê trách nhưng khán giả cho rằng tạo hình và tích cách của nam chính Trường Ý. "Ngự Giao Ký" có nội dung xoay quanh cuộc đời của Hộ pháp Kỷ Vân Hòa, được Cốc chủ Lâm Thương Lan nhận làm con gái nuôi vì có mang trong mình một loại mạch tượng đặc biệt, tượng trưng cho thân phận ngự yêu sư. Nghe có vẻ tốt lành là thế, tuy nhiên, vị cốc chủ này là người có tâm cơ, hằng tháng, ông đều âm thầm ép Kỷ Vân Hòa uống độc dược mỗi tháng để kìm hãm, điều khiển. Một ngày nọ, Kỷ Vân Hòa gặp gỡ một người cá là Trường Ý và nảy sinh tình cảm. Hai người nhiều lần muốn trốn thoát, nhưng liên tục bị bắt lại và bị hành hạ thê thảm. Được biết, khác với các bộ ngôn tình ngọt ngào, "Ngự Giao Ký" là một trong những bộ truyện buồn và đen tối nhất của Cửu Lộ Phi Hương.

Dự án "Ngự Giao Ký" vẫn đang trong quá trình sản xuất đầu

Tuy nhiên thông tin về bộ ba này chưa được ekip xác nhận nên khán giả có thể yên tâm rằng dàn diễn viên của bộ phim " Ngự Giao Ký" vẫn có thể thay đổi.

