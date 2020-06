Tin từ Market News: Lisa (BLACKPINK) bị quản lý cũ lừa đảo 1 tỷ won

Lisa hiện đang là một trong những cái tên nổi bật nhất của BLACKPINK. Nữ Idol hút hồn người hâm mộ bởi vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung cùng tài năng hiếm có. Tuy nhiên mới đây, nhiều người hoảng hốt khi tin từ Market News khẳng định, Lisa đã bị quản lý cũ lừa đảo số tiền khổng lồ lên tới 1 tỷ won (khoảng 18,7 tỷ đồng).

Cũng theo nguồn tin này, quản lý cũ - tạm gọi là A đã đồng hành cùng BLACKPINK kể từ khi debut. Đây cũng là người được Lisa tin tưởng, dựa dẫm vào trong những năm tháng còn là tân binh. Không những thế, A còn được công ty và các thành viên khác trong BLACKPINK tín nhiệm.

Tuy nhiên, A đã lợi dụng tình bạn này để nhận tiền với lý do tìm bất động sản để nữ Idol đầu tư. Thế nhưng, số tiền đó bị A tiêu pha hết vào bài bạc.

Dù bị người tin tưởng phản bội, không dễ để Lisa cho công chúng biết chuyện. Do sự việc không chỉ gây tổn hại hình ảnh của nữ thần tượng, mà còn ảnh hưởng đến cả hoạt động nhóm.

Nguồn tin tiết lộ: “Lisa là thành viên nước ngoài, một thân một mình ở Hàn Quốc từ khi còn nhỏ, vì vậy cô ấy rất dễ bị tổn thương bởi những chuyện này, bao gồm cả chuyện tiền bạc. Thật đáng tiếc rằng nó lại xảy ra ngay trong ngành. Đây là vấn đề nghiêm trọng có thể làm hỏng hình ảnh của quản lý trong nước".



Được biết hiện tại, người quản lý A này vẫn làm việc tại YG Entertainment nhưng đang trong quá trình làm đơn xin thôi việc.



Ngay khi nhận được thông tin, YG Entertainment đã lên tiếng xác nhận vụ việc. Cụ thể, toàn văn thông báo của công ty như sau:

“Thông qua một cuộc điều tra nội bộ, chúng tôi đã phát hiện ra Lisa là nạn nhân bị lừa đảo bởi người quản lý cũ của cô ấy.

Theo mong muốn của Lisa về thỏa thuận hòa giải, vì anh ta là người quản lý cũ mà cô ấy tin tưởng, A đã đồng ý hoàn trả một số tiền mà anh ta lấy cắp, và phần tiền còn lại sẽ được trả lại thông qua kế hoạch trả nợ. Hiện anh ta đã rời công ty.

Chúng tôi xin lỗi vì đã gây lo ngại cho những người hâm mộ yêu mến Lisa. Chúng tôi cũng rất lúng túng trước hành vi của người phạm tội trong việc lợi dụng niềm tin của anh ta với nghệ sĩ. Chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm trong việc quản lý và giám sát. Chúng tôi đang tận lực khai thác các biện pháp để ngăn chặn sự việc đáng tiếc như vậy xảy ra lần nữa”, theo K Crush.

Your browser does not support HTML5 video.

MV Sour Candy.