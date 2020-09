Tối 11/9: Thêm 01 ca mắc COVID-19 từ nước ngoài, Việt Nam có tổng cộng 1060 bệnh nhân

Bản tin 18h của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19 là người trở về từ Nga được cách ly ngay khi nhập cảnh. Như vậy, tính đến 18h ngày 11/9: Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca. Tính từ 6h đến 18h ngày 11/9: 1 ca mắc mới, trong đó có 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Thông tin ca mắc mới: 01 ca mắc mới (BN1060) là ca nhập cảnh được cách ly tập trung ngay. Cụ thể:



CA BỆNH 1060 (BN1060): Nam, 21 tuổi, ở Điền Trung, Bá Thước, Thanh Hóa. Bệnh nhân từ Nga nhập cảnh về Việt Nam ngày 08/9/2020, được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh.

Kết quả xét nghiệm ngày 11/9/2020 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

BN1060 là trường hợp nhập cảnh từ Nga

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi Sức Khỏe (cách ly): 35.799, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 603

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 16.432

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 18.765

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

- 9 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, bao gồm:

+ 4 bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng: BN935, BN830, BN968, BN958.

+ 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi: BN590, BN786.

+ BN624 tại Bệnh viện đa khoa trung ương Quảng Nam.

+ BN448 tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Đắk Lắk.

+ BN908 tại Bệnh viện nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

Các bệnh nhân sau khi khỏi bệnh sẽ tiếp tục thực hiện cách ly, theo dõi sức khoẻ tại nhà theo quy định

Tin tức COVID-19 mới nhất ngày 11/9/2020

Như vậy, đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 902 bệnh nhân bệnh nhân COVID-19/1.060 ca mắc.

Báo cáo của Tiểu ban Điều trị cũng cho biết, trong số các bệnh nhân đang điều trị có 73 ca không có biểu hiện lâm sàng, 31 ca có biểu hiện lâm sàng nhẹ.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị hiện có 4 trường hợp có tiên lượng rất nặng và tử vong, chiếm (3,3%), trong đó số tiên lượng rất nặng là 3/4 trường hợp (2,5%), và tiên lượng tử vong là 1 trường hợp.



Theo Thùy Dương/SKCĐ