Ghi nhận thêm 2 ca mắc mới COVID-19, 1 ở Hải Dương và 1 ở Khánh Hòa

Theo bản tin lúc 18h ngày 2/9 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam đã ghi nhận 2 ca mắc mới, trong đó có 1 ca lây nhiễm trong cộng đồng tại Hải Dương và 1 ca nhập cảnh cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hoà.

Thông tin cụ thể của 2 bệnh nhân này như sau:

Bệnh nhân 1045 (BN1045) ghi nhận tại Hải Dương: Bệnh nhân nam, 72 tuổi, có địa chỉ tại xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, (BN1045) ghi nhận tại Hải Dương: Bệnh nhân nam, 72 tuổi, có địa chỉ tại xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, Hải Dương

Ngày 19/8 bệnh nhân khởi phát với các triệu chứng sốt, đau đầu, mệt mỏi.

Ngày 30/8 bệnh nhân nhập viện, được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Ngày 01/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Dương và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm cho kết quả bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân được chuyển cách ly, điều trị, lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Bệnh nhân 1046 (BN1046) ghi nhận tại Khánh Hoà: Bệnh nhân nam, 30 tuổi, thuyền viên trên Tàu Nippon Maru (Tàu chờ hàng hoá trao đổi tại Nhật Bản), có địa chỉ tại phường Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Ngày 30/8, bệnh nhân trên Tàu Nippon Maru từ Nhật Bản nhập cảng Nha Trang, được cách ly ngay sau nhập cảnh, sau đó lấy mẫu xét nghiệm tại Khánh Hoà để gửi tới Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm.

Kết quả ngày 02/9 cho thấy bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 . Hiện tại, bệnh nhân cách ly, điều trị Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hoà.

Như vậy, tính đến 18h ngày 02/9, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 1.046 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 691 ca lây nhiễm trong nước.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ